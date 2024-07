I due vice presidenti dalla pallavolo crotone Domenico Voce e Vittoria Zurlo (in foto)



Il 30 giugno chiude la stagione dei record per la famiglia della Pallavolo Crotone , non si contano, infatti, le partite giocate tra campionati giovanili e di serie.

Pregevoli gli obiettivi raggiunti in ambito organizzativo grazie allo staff dirigenziale, e entusiasmanti i risultati sportivi della società che si è misurata non solo all’interno della provincia e della regione ma anche a livello nazionale.

500 tesserati con un incremento sostanziale per il settore maschile che ha raggiunto i 100 atleti, numeri che fanno girare la testa al Presidente Romina Pioli che pochi giorni fa ha convocato il Consiglio direttivo e di seguito l’assemblea,per deliberare l’ingresso di nuove forze nel Consiglio e nello staff dirigenziale al fine di adeguare la macchina organizzativa e la struttura dirigenziale alle proporzioni del gruppo degli affiliati e gettare una base solida da consegnare allo staff tecnico il quale programmerà la prossima stagione.

Tantissime le novità in cantiere che riguarderanno l’offerta formativa individuale che sarà studiata in aggiunta alla preparazione tecnica .

Il Presidente Romina Pioli avrà al suo fianco due vice presidenti individuati dall’assemblea nei due dirigenti Vittoria Zurlo e Domenico Voce che coadiuveranno lo staff nel corso della nuova stagione che avrà’ inizio già il 1 luglio con la riaffilazione e a seguire l’iscrizione al campionato più importante: la serie B1 femminile.







I primi a tornare a lavoro saranno dunque i tecnici Piero Asteriti e Alfredo Argiró che stanno già studiando il programma tecnico per il prossimo campionato di serie B1 e molto presto saranno in grado di presentare le atlete che sono state contrattualizzate.

La presidente Romina Pioli si dice soddisfatta dei risultati e entusiasta per la stagione che attenderà la società “ Ben presto presenteremo alla città e alle altre società sportive la nostra nuova squadra dirigenziale nelle proprie mansioni e subito dopo procederemo a presentare tutti gli amici sponsor imprenditori che decideranno di sposare il progetto pallavolo Crotone, una realtà sempre in evoluzione e con obiettivi alti e ambiziosi, sono fiduciosa che avremo il sostegno di tante realtà del territorio che in noi vedono un’organizzazione professionale per la creazione di un ambiente di sani valori per i nostri giovani”