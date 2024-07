Cirò Marina – Era il lontano 8 luglio 2021, quando è stata presentata la tappa AEON del Beach Soccer a Cirò Marina. Un evento di sicuro e accertato successo che quest’anno riconferma l’esperienza positiva più volte riconosciuta negli ultimi anni. Una tappa che precederà di qualche settimana quella del Beach Volley. Prenderà infatti il via giorno 11 luglio prossimo il Tour 2024 della Poul Scudetto e Coppa Italia Femminile del Torneo di Beach Soccer nello scenario del Beach Arena di Via Torrenova. Si ripropone quindi con questi due eventi nazionali il programma di luglio in sport che è divenuto orami un punto fisso della programmazione estiva, con le ricadute economiche e sociali che fanno di Cirò Marina, una sempre maggiore protagonista dell’estate Calabrese e non solo. Eventi che hanno reso la nostra città protagonista sul palcoscenico nazionale e mondiale, facendo sì che tutti abbiano potuto apprezzare come la cittadina, nota già per il suo vino, sia diventata oggi anche protagonista, assumendo un ruolo di primissimo piano rispetto agli appuntamenti agonistici di Beach Soccer e Beach Volley. Uno sforzo prodotto dalla macchina organizzatrice del nostro Comune promotrice di questo importante progetto che ha saputo e voluto coinvolgere tutta la popolazione la quale non si è fatta trovare impreparata ma che tanto dovrà fare ancora per mantenere alta l’asticella delle aspettative per favorire un sempre maggiore effetto positivo che eventi come questo presuppongono e che si concretizzano con una sempre maggiore attenzione alla promozione del territorio, divenendo traino di altri settori non direttamente collegati alla ricettività. Come è stato detto, “Cirò Marina, anche quest’anno è stata promossa a nostro avviso non solo per la qualità delle acque, fregiandosi ancora una volta della bandiera blu, ma grazie a questo evento che a buon diritto la rende eccellenza e preferenza.”

Si è intrapreso un percorso di miglioramento che dovrà essere continuo, che deve vedere coinvolti i cittadini come tali e gli imprenditori, che li renda più consapevoli del fatto che migliorandosi, si migliora l’ambiente e la qualità di vita.







