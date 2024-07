Si è svolta sabato 29 giugno 2024 nella sala consiliare di Cropani la Cerimonia di consegna del Premio “Eccellenze nelle imprese e nelle professioni”. Una manifestazione davvero partecipata, con il conferimento di un premio consegnato a quanti si sono distinti nelle imprese e nelle professioni, dando lustro al proprio territorio: donne e uomini che hanno dimostrato una forte dedizione alla carriera nel rispetto del prossimo e delle regole.

Alla presenza dell’immediato past Governatore del Distretto 108 YA, Franco Scarpino, del Presidente della II Circoscrizione, Maurizio Bonanno, della Presidente della Zona VI, Filomena Zungri, dei sindaci di Cropani, Botricello e Sellia Marina, Raffaele Mercurio, Saverio Simone Puccio e Walter Placida, e di tante altre autorità lionistiche ed istituzionali, i presidenti del Lions club di Cropani Botricello Sellia Marina MJ, Luca Cirella, del Lions Club Cirò Krimisa, Antonio Aloisio e di Crotone Marchesato, Romolo Villirillo, hanno selezionato alcune imprese che costituiscono il fiore all’occhiello della Calabria che lavora, con grande professionalità e competenza.







La manifestazione moderata da Maria Bitonte, coordinatore delle Circoscrizioni, ha evidenziato la varietà e la ricchezza del territorio calabrese. Tra i premiati: la Banca Centro Calabria, la società Lamieredil spa di Sellia Marina, l’azienda vitivinicola Dell’Aera di Sellia Marina, il dott. Ercole Barozzi di Cutro, le macellerie Spagnuolo di Cutro, e per il Lions Club Cirò Krimisa, due eccellenze nel territorio cirotano: il dott. prof. Antonio Gallella che nel corso della sua pluriennale carriera, in 43 anni di professione, ha dimostrato un notevole impegno nel lavoro, ricoprendo numerosi incarichi e raggiungendo traguardi significativi, all’interno dell’ordine dei commercialisti, di cui è stato il più giovane presidente, nonché per il suo nobile impegno nelle attività lionistiche, e l’artista Caterina Chimenti per l’impegno profuso nella divulgazione della cultura magno-greca attraverso le sue terracotte artistiche, continuando tenacemente l’attività avviata dal compianto marito Luigi Parrilla. Mettersi al servizio del territorio, incarnare i valori del lionismo, fungere da stimolo per scoprire e valorizzare vecchi e nuovi talenti che accrescono il lustro della nostra terra, questo l’obiettivo del service perfettamente rappresentato.

Una grande giornata di lionismo con il giusto riconoscimento alle Eccellenze del nostro meraviglioso territorio, nel ricordo di un grande Lion del club Cropani Botricello Sellia Marina MJ: il compianto socio Gaetano Tre Re.