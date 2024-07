Lizzanello, 30 giugno 2024 – In un evento che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti del settore, la Tappa del Circuito Allevatoriale Masaf a Lizzanello si è conclusa con una sorprendente vittoria. Dal 28 al 30 giugno, cavalli e addestratori si sono sfidati in prove di abilità e obbedienza, culminando con il trionfo di Resole, un cavallo di tre anni addestrato da Vincenzo De Leo.

La competizione di obbedienza, tenutasi in un rettangolo di 20×60 metri, ha messo alla prova la capacità dei cavalli di rispondere con precisione e disciplina ai comandi degli addestratori. Resole, al suo debutto in una gara ufficiale, ha stupito giudici e spettatori con una performance impeccabile che gli è valsa il primo posto e la qualifica diretta per la finale di Verona, prevista per novembre.

“È stato un primo posto inaspettato, soprattutto perché era la prima gara in assoluto per Resole,” ha dichiarato De Leo. “Questo cavallo italiano ha una discendenza straordinaria, essendo figlio di Ladro di Cuori e nipote del leggendario Kannan.”

L’atmosfera a Lizzanello è stata elettrizzante, con partecipanti e spettatori che hanno potuto godere di tre giorni di competizioni intense e appassionanti. De Leo ha voluto esprimere la sua gratitudine verso il team della Scuderia del Sole e l’allevamento Mauro per il loro supporto e la loro dedizione. “È stata un’esperienza meravigliosa, resa possibile grazie all’impegno di tutto il nostro team,” ha aggiunto.







La vittoria di Resole e De Leo non è solo un traguardo personale, ma anche un segnale positivo per l’intero settore dell’allevamento e dell’addestramento equino italiano. Con la finale di Verona all’orizzonte, le aspettative sono alte e la determinazione di questo duo promette di regalare altre emozioni ai loro sostenitori.

Ora, tutte le attenzioni sono rivolte a novembre, quando Resole e De Leo cercheranno di replicare il loro successo e di portare a casa un altro titolo prestigioso.