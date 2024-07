Cirò Marina, 3 luglio 2024 – Un grave pericolo incombe sulle superfici boschive circostanti il colle dell’Odighitria e l’omonimo Santuario della Madonna d’Itria. A lanciare l’allarme è il parroco della parrocchia Sant’Antonio di Padova, padre Giuseppe Pane, che ha inviato una segnalazione urgente alle autorità competenti.

In una lettera indirizzata al Prefetto della Provincia di Crotone, alla Direzione Protezione Civile di Catanzaro e al Sindaco di Cirò Marina, padre Giuseppe Pane ha esposto la situazione di grave pericolo dovuta alla mancata manutenzione delle aree boschive attorno al santuario. La richiesta di intervento di pulizia, inoltrata all’AFOR Calabria il 24 gennaio 2024, è rimasta inevasa, lasciando l’area vulnerabile agli incendi.

“L’area boscata, che si estende lungo la vecchia statale 106 e collega i comuni di Cirò e Cirò Marina, rappresenta un rischio significativo non solo per i residenti e i visitatori del santuario, ma anche per il traffico automobilistico in transito,” ha sottolineato padre Giuseppe. “Un eventuale incendio potrebbe causare gravi danni e mettere in pericolo la vita delle persone.”







Nonostante i numerosi tentativi di risolvere la situazione, sia attraverso iniziative private che pubbliche, comprese le richieste al comune, l’ente religioso non è riuscito a ottenere l’intervento necessario. “Chiediamo alle autorità superiori di prendere atto dell’oggettivo pericolo rappresentato e di intervenire adeguatamente per risolvere questa situazione deleteria che minaccia le comunità delle due cittadine ioniche e dei paesi limitrofi,” ha concluso padre Giuseppe.

La denuncia di padre Giuseppe Pane mette in evidenza un problema che necessita di una soluzione immediata, prima che la stagione estiva, caratterizzata da alte temperature e rischio elevato di incendi, possa trasformare questo pericolo in una tragedia.

La parrocchia Sant’Antonio di Padova e il Santuario della Madonna d’Itria sono punti di riferimento spirituali e culturali per la comunità di Cirò Marina. La loro salvaguardia non è solo un dovere istituzionale, ma anche un impegno verso la protezione del patrimonio locale e la sicurezza pubblica.

Le autorità locali e regionali sono chiamate a rispondere prontamente a questo appello, mettendo in atto le misure necessarie per garantire la pulizia delle aree boschive e prevenire il rischio di incendi, proteggendo così la comunità e i luoghi sacri di Cirò Marina.

Per ulteriori informazioni o per esprimere solidarietà e supporto alle iniziative della parrocchia, è possibile contattare padre Giuseppe Pane presso la Parrocchia Sant’Antonio di Padova, Cirò Marina.