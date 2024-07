Il nome, scelto con entusiasmo dai ragazzi dei nostri campi di volontariato, è Beach Clean Up Bikers. Tradotto dall’inglese, significa “ciclisti pulitori di spiagge”. Tuttavia, il loro impegno non si limita solo ai litorali: questi giovani volontari sono attivi in diverse aree abbandonate e degradate, rendendo il mondo un posto più pulito e sostenibile.

Attualmente, il gruppo è composto da 18 volontari provenienti principalmente dall’Italia, ma anche dal Messico, Vietnam, Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Armenia e Regno Unito. Questi ragazzi sono ospiti dei campi di volontariato del WWF Crotone, situati nel bene confiscato di San Leonardo di Cutro, noto come CELA (Centro di Educazione alla Legalità e all’Ambiente).

Il progetto Beach Clean Up Bikers nasce da un’iniziativa finanziata da Fondazione con il Sud, denominata Smob-mobility-soldarity, di cui siamo orgogliosamente partner. L’obiettivo di questo progetto è ripristinare aree degradate, riducendo al minimo l’impatto ambientale degli spostamenti. Promuovendo l’uso delle biciclette, non solo si contribuisce alla sostenibilità, ma si educa anche alla mobilità ecologica, una necessità riconosciuta ormai da tutti, non solo dagli ambientalisti.







Questi giovani volontari, armati di guanti, sacchi e biciclette, si dedicano con passione alla pulizia di spiagge e altre aree abbandonate. La loro missione è ambiziosa: raccogliere 250 sacchi di rifiuti entro la fine dell’anno. Il loro impegno dimostra che la gioventù non è sinonimo di pigrizia. Al contrario, questi ragazzi mostrano una dedizione esemplare alla causa ambientale, rompendo il cliché dei giovani fannulloni.

Il Beach Clean Up Bikers è più di un semplice gruppo di pulizia: è un movimento che promuove la consapevolezza ambientale e l’importanza di azioni concrete per il bene del pianeta. La partecipazione di volontari provenienti da diverse parti del mondo sottolinea la natura globale della lotta contro l’inquinamento e il degrado ambientale. In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata un imperativo, iniziative come questa mostrano che ognuno può fare la differenza, indipendentemente dalla nazionalità o dal background.

I Beach Clean Up Bikers sono un esempio luminoso di come la collaborazione internazionale e l’azione locale possano andare di pari passo per creare un futuro più pulito e sostenibile per tutti.