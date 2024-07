Solo nella settimana scorsa, nel corso dei controlli nel capoluogo, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno segnalato alla Prefettura 9 soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti, e denunciato un uomo per possesso e porto di oggetti atti ad offendere.

In particolare, tra i soggetti segnalati, tutti uomini, ci sono otto uomini italiani e uno straniero, di varie età, tutti controllati a Crotone, trovati in possesso di sostanze di vario tipo, quali marijuana, hashish e cocaina. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura per l’emissione dei provvedimenti di competenza. Per l’altro uomo, 35enne italiano, trovato in possesso di un manganello, si è proceduto invece alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.







Questi risultati sono solo piccola parte dell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti che l’Arma svolge con impegno quotidiano, incrementato dagli eventi e quindi dalla maggiore presenza di persone in città nel periodo estivo.