Firmato protocollo d’intesa tra il presidente Gennaro Convertini di Enoteca Regionale “Casa dei vini di Calabria” e il Presidente Niki De Franco della Pro- Loco “Luigi Lilio”di Cirò, in vista della prossima inaugurazione della nuova sede dell’Enoteca regionale di Cirò, presso il Palazzo dei musei. Una grande innovazione per lo sviluppo del turismo enogastronomico del Doc Cirò, attraverso la diffusione della conoscenza dei vini e della tradizione gastronomica cirotana, nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la sala consiliare, per presentare l’Inaugurazione della nuova Enoteca Regionale che nascerà a Cirò giorno 7 Luglio nella prestigiosa sede del Palazzo dei Musei . E’ intervenuto Gennaro Convertini, Presidente Enoteca Regionale Casa dei Vini di Calabria, il sindaco Mario Sculco, un rappresentante dell’associazione Vignaioli indipendenti Salvatore De Franco, il presidente della Pro-Loco Cirò Niki De Franco, e il vice sindaco Fortunato Strumbo. “Finalmente il lungo iter iniziato con l’ex amministrazione si è oggi conclusa ha detto il primo cittadino – Rappresenta per noi cirotani un ottimo volano per la nostra economia, un’ottima vetrina, fiducioso del successo dell’Enoteca che avrà in tutto il territorio e sul paese, con ricadute positive in termine economico, e sulle attività commerciali”. Sarà un posto dove chiunque potrà fare degli assaggi conoscerà i prodotti tipici oltre al vino- prosegue il Sculco- così che i turisti giunti sul posto potranno chiedere informazioni delle aziende e così poter attivare l’economia enologica del territorio, ma anche valorizzare il centro storico e tutte le potenzialità che l’antico borgo offre: da Luigi Lilio riformatore del calendario, a Giano Lacinio alchimista medievale, ai 4 musei dislocati sul territorio, fino al bel paesaggio culturale, religioso e botanico del sentiero che porta ai luoghi sacri del nostro Patrono San Nicodemo Abate. ”L’Enoteca regionale è partita nel 2011-ha detto il presidente Convertini, ma è dal 2016 da quando mi sono insediato che cerco di portare altraguardo questo progetto, superando ostacoli e burocrazia, fino ad oggi questi assaggi venivano fatti nelle cantine- prosegue -oggi l’intento dell’Enoteca regionale è quello di raggrupparli per poi visitare le cantine sparse nel territorio.Oggi c’è un Progetto itinerante che si chiamerà “Cirovagando” aperto tutto l’anno per avere turisti sempre presenti, dove ogni weekend una cantina sarà aperta a turno, e dopo la visita all’enoteca conosceranno le varie cantine dove i turisti potranno comprare il vino doc di Cirò oltre ai prodotti autoctoni del territorio. Convertini inoltre ha ringraziato la Pro-Loco per il lavoro certosino che fanno sulla divulgazione della cultura cirotana. Il Presidente della Pro loco ha detto che si impegnerà anche per la diffusione dei prodotti enogastronomici visto che il museo da oggi ospiterà anche l’Enoteca regionale. Dunque una grande sinergia tra cantine Enoteca Comune e territorio. Il vice sindaco ha ringraziato quanti sono intervenuti alla conferenza sottolineando l’importanza di avere a Cirò l’Enoteca Regionale visto il territorio a vocazione vitivinicola, ed ha ringraziato il presidente Niki De Franco e la Proloco per l’impegno e la loro costante presenza riguardante la promozione del territorio. Il presidente Convertini infine ha assicurato che la convenzione stipulata oggi, firmata tra l’altro anche dalla Pro Loco, prevede inizialmente un compenso di 12 mila euro l’anno che, servirà per promuovere fare pubblicità e per pagare qualcuno che terrà aperto l’Enoteca. Assente per lavoro invece Raffaele Librandi , Presidente Consorzio dei Vini di Cirò e Melissa che ,era stato invitato alla conferenza stampa. L’inaugurazione dell’Enoteca Regionale con sede nel palazzo dei musei è attesa per domenica 7 luglio che concluderà un lungo iter partito nel 2011.