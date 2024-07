Domenica 7 Luglio si inaugura la sede espositiva dell’Enoteca Regionale – Casa dei Vini di Calabria a Cirò. Appuntamento alle ore 20 presso Palazzo dei Musei, che oggi al proprio interno vedono nascere anche la sede dell’enoteca. Fulcro di un ambizioso programma di valorizzazione territoriale tramite il vino e le eccellenze agroalimentari qui prodotte, l’ente conta già l’adesione di numerose aziende.

Si tratta di uno strumento al servizio delle aziende vitivinicole del comprensorio e regionali, che in questi anni hanno saputo compiere un salto di qualità e realizzare traguardi importanti, proiettandosi nel circuito delle eccellenze enologiche italiane ed europee.

L’Enoteca Regionale di Cirò sarà la vetrina di un territorio ricco di eccellenze da valorizzare attraverso proposte di qualità, saprà ottenere ulteriormente un ruolo strategico nella promozione non solo del comparto “vino”, ma di tutto il settore enoturistico.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Mario Sculco che sottolinea quanto sia fondamentale il ruolo che Cirò riveste nell’enoturismo e quanto l’amministrazione comunale si sia impegnata nella realizzazione dell’enoteca. “Sarà un luogo aperto all’incontro, al confronto, alla formazione, e celebrerà uno dei valori per noi più sacri: l’ospitalità. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere Ciròcome punto di riferimento nella valorizzazione delle tipicità locali e in particolar modo della produzione vitivinicola, al fine di lanciare la produzione locale in un abito più ampio. Si tratta di un’occasione anche per offrire al turista una maggiore consapevolezza delle eccellenze che il nostro territorio offre”.

Alla festa inaugurale saranno presenti inoltre il Presidente dell’Enoteca regionale Gennaro Convertini, il Presidente della Pro Loco Niki De Franco, il Presidente del Consorzio di tutela Raffaele Librandi, il Dirigente della Regione Calabria Domenico Ferrara, il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

