Giuseppe Sammarco, amministratore dell’impresa ICMB di SAMMARCO FRANCESCO & C.S.A.S., è il nuovo presidente del Collegio dei costruttori edili di Ance Crotone per il quadriennio 2024-2028.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei soci, che si è riunita presso la sede sociale in via A. De Curtis n.2, in Crotone, e che ha provveduto al rinnovo delle cariche associative, facendo registrare una partecipazione record di presenti e di votanti.

L’Assemblea ha anche eletto i consiglieri, componenti del Consiglio Generale.

Si tratta di: CERRELLI Alberigo (CERREDIL S.R.L.), FUOCO Gennaro (LA.CI. S.R.L.), GRECO Sergio (GRECO SRL), MAZZEI SALVATORE (MAZZEI SALVATORE S.R.L.),SAMMARCO CATALDO (SAMMARCO GIUSEPPE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), VRENNA GIOVANNI (SO.CE.A. S.R.L.).

Dopo aver ringraziato l’assemblea per l’ampia fiducia accordatagli, Sammarco ha indicato le priorità del suo mandato: “Porteremo avanti le istanze delle imprese e supporteremo le stesse verso le opportunità offerte sia sul fronte del mercato privato che su quello delle opere pubbliche.

Sarà fondamentale il prezioso lavoro di squadra e le sinergie che riusciremo a sviluppare non solo all’interno dell’associazione ma anche quelle con altre associazioni del territorio. Vigileremo attraverso il rapporto con le P.A. sulle ricadute dei grandi progetti previsti sul territorio, come la nuova statale S.S. 106 e la bonifica dell’area industriale.

Dopo un periodo di forte ripresa economica ed occupazionale del comparto – ha aggiunto il neo presidente – il comparto si trova ad affrontare prospettive assai preoccupanti per l’immediato futuro. Speriamo di poter compensare al più presto le ricadute legate alla fine dei bonus edilizi con la realizzazione dei progetti di investimento del PNRR inerenti all’edilizia e alle opere pubbliche, il nostro impegno sarà massimo!”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Vice Presidente nazionale, Giovan Battista Perciaccante, e dal Presidente Regionale di Ance, Roberto Rugna, che formulano i migliori auguri di buon lavoro a tutta la squadra.

All’assemblea hanno preso parte sia i referenti di Ance Nazionale che il direttore regionale, Luigi Leone.







