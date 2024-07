Cirò Marina – Organizzato dalla Lega Navale di Cirò Marina, si è svolto nella giornata odierna un convegno sull’importanza vitale di saper fornire assistenza immediata e appropriata in situazioni di emergenza. Si è parlato della consapevole necessità di essere pronti, in situazioni di pericolo del prestare assistenza di primo soccorso. Un convegno organizzato con la sinergica collaborazione del Comune di Cirò Marina con l’intento comune di cardio proteggere la città. Con questo spirito, introducendo i lavori, il Presidente della lega Navale, Pasquale Martire, ha ringraziato quanti intervenuti e ha dato notizia del posizionamento di un defibrillatore presso la sede della Lega Navale, che si aggiunge ad altri già posizionati nella città, allargando così il perimetro delle zone coperte dalla presenza di questo importante strumento di prevenzione. All’iniziativa è intervenuto il direttore del distretto sanitario di Cirò Marina, Nicodemo Mingrone e il Vice Sindaco della città, Pietro Mercuri, i quali hanno sottolineato quanto sia importante diffondere il tema della prevenzione soprattutto coinvolgendo i giovani promuovendo la loro formazione in materia di primo soccorso, magari, con azioni mirate, incoraggiandoli a diventare cittadini attivi e pronti a rispondere alle situazioni di emergenza. Un’iniziativa che non solo contribuisce alla sicurezza della comunità, ma forma anche futuri “soccorritori”. Una giornata dedicata all’importanza del primo soccorso che è servita per riflettere sul ruolo cruciale delle competenze di soccorso. La Lega Navale di Cirò Marina si vuole così distinguere, come ha detto il presidente Pasquale Martire, per il suo impegno costante nell’educare, addestrare e supportare la comunità locale, perché, come ha aggiunto il Vice Sindaco, Pietro Mercuri, le azioni di soccorso non solo creano una comunità più sicura e pronta, ma dimostrano anche la forza del volontariato e dell’aiuto umanitario.







