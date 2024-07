Share on Twitter

Il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e in prima convocazione per martedì 16 luglio alle ore 18:00. La riunione si terrà presso la sala consiliare del Comune di Mesoraca. All’ordine del giorno vi sono numerosi e rilevanti punti, che verranno discussi e deliberati dai membri del consiglio.

Ordine del Giorno

Approvazione verbale sedute precedenti: Verifica e approvazione dei verbali delle ultime sedute del consiglio. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026: Discussione e voto sul documento che traccia le linee guida per la programmazione economica e finanziaria della Provincia per il triennio 2024-2026. Adozione dello Schema Bilancio di Previsione 2024-2026 da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci: Presentazione e adozione dello schema di bilancio che sarà poi sottoposto all’assemblea dei Sindaci per l’approvazione definitiva.Sospensione Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026: Votazione finale sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Approvazione Regolamento per la Gestione del Servizio Economato: Approvazione del nuovo regolamento che disciplinerà la gestione del servizio di economato. Rinnovo statuto ITS Academy PINTA e stipula: Discussione e rinnovo dello statuto dell’ITS Academy PINTA, con eventuale stipula degli accordi necessari. Regolamento per l’esercizio dell’attività di autoscuola e di Centro di Istruzione Automobilistica: Approvazione del regolamento che disciplinerà l’attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica. Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasportatore di persone su strada: Normative per il conseguimento dell’idoneità professionale per autotrasportatori. Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per il conseguimento dell’idoneità professionale: Approvazione del regolamento per le attività di consulenza sulla circolazione stradale. Regolamento per la disciplina delle attività delle scuole nautiche: Discussione e approvazione delle normative per le scuole nautiche. Regolamento per l’espletamento delle attività per il rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio: Approvazione del regolamento per il rilascio delle licenze di trasporto.

Convocazione Assemblea dei Sindaci

Sempre il 16 luglio, presso la stessa sala consiliare del Comune di Mesoraca e alla stessa ora, è stata convocata l’assemblea dei Sindaci della Provincia di Crotone. L’ordine del giorno prevede:

Adozione dello schema di Bilancio di Previsione 2024-2026: Discussione e adozione dello schema di bilancio di previsione per il prossimo triennio.

Seconda Convocazione

Qualora non venisse raggiunto il numero legale in prima convocazione, o venisse a mancare nel corso della seduta, la seconda convocazione del Consiglio Provinciale si terrà mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 18:30.







Questo importante appuntamento rappresenta un momento cruciale per la pianificazione e la gestione delle attività provinciali, con decisioni che influenzeranno direttamente la comunità locale. La partecipazione attiva dei membri del consiglio e dei sindaci è essenziale per garantire un futuro prospero e ben gestito per la Provincia di Crotone.