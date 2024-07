Monza, 5 luglio 2024

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Bovisio Masciago e di Cirò Marina nel pomeriggio di venerdì 5 luglio. In viale Cesare Battisti, uno scontro devastante tra due moto e un Range Rover nero ha causato la morte di Manuel Luca Montella, 37 anni, originario di Cirò Marina e residente a Bovisio Masciago, e di Fabio Castelli, 55enne di Monza.

L’incidente, avvenuto intorno alle 17:00, ha visto le due moto scontrarsi violentemente con un Range Rover guidato da una donna di 53 anni di Milano. L’impatto ha sbalzato Manuel Montella sull’asfalto, dove ha riportato un trauma cranico, diverse fratture e ferite gravi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, che lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio, per Manuel non c’è stato nulla da fare.

Manuel era un ragazzo veramente straordinario, sempre disponibile con tutti, dolce e amorevole. Non provava rancore per nessuno ed era pieno di vitalità. Non ha mai bevuto né frequentato discoteche, la sua unica passione era stare in compagnia con gli amici e condividere le passioni. Era un ragazzo umile, che aiutava i genitori in campagna quando necessario, nonostante vivesse in città. Era un giovane con i valori della famiglia, lealtà, rispetto della legalità e dei nonni e zii. Sempre altruista, nato a Roma ma legato al Sud, dove tornava appena possibile per stare con i familiari”.

Un episodio doloroso: “Tre anni fa, dopo aver giocato a carte con il padre, Manuel lo vide morire per un infarto. Non poté fare nulla per salvarlo, e ora questa tragedia si è abbattuta su di lui, senza alcuna sua colpa”.

Manuel era anche uno dei più bravi tecnici della Same/ Lamborghini, specializzato in macchine agricole innovative elettriche autonome. Il suo talento e la sua dedizione al lavoro erano apprezzati e riconosciuti da tutti i colleghi.







Manuel Montella lascia la madre Agata e il fratello Marcello.

I Funerali

I funerali di Manuel Montella si terranno sabato 13 luglio 2024 alle ore 10:00, con una Santa Messa presso la Chiesa del cimitero di Cirò Marina. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, ricordando un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.