Il Sindaco Sergio Ferrari apre la conferenza stampa dell’evento sportivo che promuove il turismo e lo sviluppo economico locale.

Cirò Marina – Un “Beach Arena” ancora più performante, accogliente e funzionale, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’edizione della tappa nazionale di Beach Soccer maschile valevole per la Poul scudetto e finale della coppa Italia femminile, che prenderanno il via domani, 11 luglio e si concluderanno domenica giorno 14. Prenderà così il via la lunga maratona sportiva del “luglio in sport” che ha già confermato nel corso degli anni precedenti, siamo al quarto anno, quanto sia stato lungimirante e positivo anche in termini economici la scelta dell’Amministrazione Comunale che ha puntato sullo sport come volano e traino di altre economie e sviluppo turistico. Un evento che ha portato e ci si augura porterà ulteriore notorietà dal nostro territorio e di Cirò Marina in particolare come località non solo legata al mare, come la 24 bandiera blù sancisce, né città del suo rinomato vino in tutto il mondo, ma anche protagonista sul palcoscenico, regionale, nazionale e mondiale di città del turismo sportivo. Un luglio in sport che con il Beach Soccer e poi a fine mese con il Beach Volley, porterà Cirò Marina a candidarsi come miglior tappa nazionale, magari ripetendo l’affermazione sancita lo scorso anno a Viareggio. Un plauso che và ascritto sicuramente all’Amministrazione Comunale tutta, promotrice di un importante progetto che ha saputo e voluto coinvolgere tutta la popolazione, gli operatori economici e commerciali, oltre che della ricettività alberghiera. A ringraziare e salutare tutti i presenti intervenuti, è stato il Sindaco Sergio Ferrari che ha formalmente aperto con la conferenza stampa di oggi pomeriggio la tappa di serie A BeachSoccer Punto Cuore, che come dicevamo si svolgerà da giorno 11 a giorno 14 con la finale per l’assegnazione della Coppa Italia Femminile. Una edizione, quella di quest’anno che il lavoro costante dell’Amministrazione ripropone nella nostra città, confermando già dai primi giorni grandi numeri di atleti, oltre a tecnici, accompagnatori e familiari che di fatto hanno reso occupate tutte le strutture turistiche dell’accoglienza nella nostra città e nei comuni vicinori, per un indotto in termini turistici che fanno del turismo sportivo, oramai un traino costante dell’economia estiva. Partiranno domani 11, come è stato detto leprime partite che si svolgeranno anche in notturna. Tutto ciò reso fattibile grazie all’accordo con il Dipartimento Beach Soccer e LND. Per il quarto anno consecutivo, l’Arena Beach, torna ad infiammare, è il caso di dirlo vista anche la grande calura, le spiagge della nostra città. Alla nutrita conferenza stampa erano presenti il Sindaco, Sergio Ferrari, che ha ripercorso il lungo lavoro e le scelte strategiche che hanno determinato la scelta dello sport come settore sul quale investire per rafforzare e potenziare il turismo, l’oggi Presidente del Consiglio Ferdinando Alfì che ha dato il là insieme al Sindaco alla manifestazione di Luglio in sportnella sua fase iniziale, il presidente della LND Calabra Calabra e presidente della FIGC Saverio Mirarchi, il presidente provinciale Giuseppe Talarico e Salvatore D’augello, che ha dato la notizia che domenica grazie ad un accordo con la Komen di Roma, sarà offerto uno screeening gratuito al seno, per rafforzare il tema sport, salute e prevenzione. Non poteva mancare GiuseppeCaricato, direttore dell’intero programma sportivo, al quale abbiamo chiesto quale potesse essere un ulteriore traguardo per questo evento. Senza esitare ci ha detto che sarebbe auspicabile e un vero traguardo fare di Cirò Marina, la sede per una finale Nazionale. Desiderio espresso e confermato dalle dichiarazioni dello stesso Sindaco che di concerto con i referenti delle varie leghe, si dice fiducioso. Durante la conferenza è stato anche l’assessore al Turismo, Giuseppe Starncia che ha dato notizia del ricco programma estivo che vedrà sempre Cirò Marina, una delle mete più importanti della Calabria per qualità degli eventi, “confermando una stagione estiva di assoluto livello” come ha anche detto lo stesso Sindaco che ha rivolto un ringraziamento oltre che all’assessore Strancia, al consigliere con delega allo Spettacolo Francesco Affatato ed alla consigliera delegata al Teatro Virginia Marasco.