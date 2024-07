Share on Twitter

Share on Facebook

Nella serata dell’11 luglio 2024 a Sala Consilina (SA), i militari della Compagnia di Cirò Marina, coadiuvati, nella fase esecutiva, da quelli della locale Compagnia Carabinieri, hanno localizzato e tratto in arresto un catturando di quarantasette anni, originario di Cirò Marina, che, lo scorso 12 giugno, era evaso da una comunità terapeutica in provincia di Cosenza dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari, facendo perdere ogni traccia. L’arresto del catturando scaturisce da un mese di mirata ed intensa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone e condotta mediante attività tecniche di intercettazione, nonché servizi dinamici di osservazione, controllo e pedinamento, che, nelle ultime battute, ha consentito di individuare il soggetto a bordo di un autobus Flixbus proveniente dalla Germania e di pianificare, quindi, l’intervento. Per l’arrestato, che al momento della cattura si è complimentato con i militari operanti, si sono aperte quindi le porte del Casa Circondariale di Salerno.