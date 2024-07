Share on Twitter

“Un fatto gravissimo e inaccettabile”. È netta la condanna del sindaco Mario Sculco rispetto al ritrovamento del bossolo nei bagni del Liceo Scientifico Ilio Adorisio di qualche giorno fa.

“Solo l’intervento delle forze dell’ordine potrà far chiarezza su questo gesto inqualificabile e ignobile. Alla nostra dirigente dott.ssa Graziella Spinali, a tutto il mondo scolastico di Cirò, conosciuto e apprezzato dalla comunità scolastica e cittadina per l’enorme professionalità, la sensibilità e l’impegno a favore della legalità, rinnoviamo il nostro sostegno e la nostra vicinanza. L’amministrazione comunale, e tutti i consiglieri comunali, esprimono piena e incondizionata solidarietà per quanto accaduto.







Siamo certi che le istituzioni scolastiche continueranno a svolgere il loro esemplare dovere educativo e di rispetto delle regole, senza farsi condizionare o intimidire”