Cirò Marina – Con la conquista da parte della squadra del Terracina della coppa Italia femminile, avendo battuto per 2 a 0 il Cagliari e la conseguente premiazione, si è conclusa la prima fase di “”Luglio in Sport”, nella splendida cornice del Beach Arena di Via Torrenova, 4 giorni partiti giorno 11 scorso che hanno visto le diverse squadre iscritte darsi battaglia per la conquista dei punti validi per la fase finale. Ma in questa giornata conclusiva, al di là dei valori atletici e tecnici, la macchina organizzatrice della Poul scudetto maschile e femminile del Beach Soccer, ha messo in campo un’altra azione sociale che sempre più lega lo sport con la salute. Infatti sin dalla prima mattinata, è stato predisposto, come annunciato, un Camper della Komen Italia, inserito nel Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile promosso dalla fondazione che ha sede presso il Gemelli di Roma, che ha offerto a 38 donne uno screening mammarico completo e a 12 giovani donne un’ecografia mammarica. Una iniziativa promossa da Salvatore Augello in accordo con una referente volontaria, Tozzi Wendy, per dare un segnale importante dell’attenzione dello sport alla salute e alla prevenzione. Sport e sociale, un abbinamento che sicuramente sarà ripetuto il prossimo anno, ha dichiarato il presidente del Consiglio, Ferdinando Alfì, che auspica possa coinvolgere ancor più donne. Carovana della salute che si vuole rivolgere soprattutto a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute, perché, come noto, “la tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale” come è stato detto. Un torneo di Beach Soccer che ha confermato i dati in progresso delle precedenti edizioni che, come previsto ha determinato un tutto esaurito nelle strutture alberghiere e nei locali a conferma del binomio sport e turismo sempre più positivo.

Ora appuntamento per il 25 luglio prossimo per l’avvio della tappa del Campionato assoluto di Beach Volley.