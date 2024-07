Una delegazione di Atleti dell’Accademia Karate Crotone, come ogni anno dalla nascita di questo bellissimo progetto, ha preso parte al 7° Centro Estivo Karate Calabria. Infatti, i karateka Ruben Arditi, Alessandro Cafarda, Anselmo Greco, Giuseppe Iessi, Simone Paturzo e Vincent Paura guidati dal Coach Angelo Arditi, hanno preso parte dal 9 al 14 luglio, presso l’Hotel 501 a Vibo Valentia, ad una settimana di karate di altissimo livello con la presenza di 170 partecipanti, provenienti oltre che dalla Calabria, da Puglia, Lombardia e dal Lussemburgo. A guidarli in questo percorso, docenti di fama mondiale come il maestro Antonio Califano, già allenatore della Nazionale italiana, il maestro Francesco Maffolini, già allenatore della Nazionale italiana e del Lussemburgo, l’avvocato Giuseppe Notarianni, arbitro mondiale e presidente della Commissione nazionale Ufficiali di Gara. Ospite d’onore l’olimpionico e campione del mondo, Angelo Crescenzo.La struttura vibonese, gestita da Gabriele Sabatino, in occasione dell’iniziativa, ha accolto rappresentanti istituzionali quali il sindaco dott. Enzo Romeo che ha subito dimostrato vicinanza al mondo dello Sport e del Karate in particolare. Gradita anche la visita del V.Presidente Nazionale Fiilkam Gianni Morsiani, Presidente Karate Fijlkam Calabria Gerardo Gemelli , Presidente Lotta Fijlkam Calabria Mimmo Spanò, Presidente Karate fijlkam Sicilia Giovanni Mallia, e il Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Campania Antonio Bracciante.

Nel porgere a nome della Consulta Regionale i ringraziamenti a tutti i convenuti– sottolinea il Presidente del Comitato Regionale Calabria, Enzo Migliarese – un meritorio plauso va agli ideatori ed organizzatori del Centro Estivo Karate Calabria veri artefici per la riuscita dell’Evento: il maestro Luciano Dichiera, Commissario Tecnico Karate Fijlkam Calabria e la maestra Viola Zangara, Presidente della Società sportiva locale Virtus Vibo Valentia e Referente Amministrativo del Comitato. Non di meno il resto della Consulta del Settore Karate composta dai maestri Vincenzo Ruberto (Responsabile Organizzativo) e Francesco Bellino (Responsabile Centro Tecnico Regionale). Alla riuscita del Centro Estivo, tra l’altro, ha contribuito lo Staff del Centro Tecnico Regionale Karate: M° Enrico De Pace, M° Francesco Veltri, M° Mario Straface, M° Manuel Lestingi, M° Angelo Arditi, M° Maria Quercia, nonché il Responsabile degli Ufficiali di Gara, M° Vincenzo Martino.