Cirò Marina- Va in pensione dopo anni dedicati alla scuola la Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania, un ruolo che ha ricoperto con grande professionalità e impegno. Una vita dedicata al sociale, agli alunni, una persona che ha sempre apprezzato i suoi docenti e personale Ata, tanto che nei giorni scorsi, la comunità scolastica, si è riunita per festeggiare un evento significativo nelle due scuole che dirigge: il Gangale di Cirò Marina, e il Barlacchi di Crotone. Tanta emozione nelle sue parole- un vero testamento lasciato ai docenti:” cercate sempre di raggiungere il cuore dei ragazzi più difficili e ne sarete appagati”- è quanto ha voluto trasmettere con tanta umiltà e devozione al suo personale scolastico. Una figura fondamentale che ha dedicato la sua esistenza alla formazione e alla crescita delle giovani generazioni. Molto apprezzata per la sua serietà, preparazione, i problemi diceva –“ esistono per essere risolti”. Per la sua grande esperienza e preparazione è diventata un punto di riferimento per colleghi e studenti. Molta apprezzata anche dai vari dirigenti e funzionari dell’ UST di Crotone tra cui Barbieri, Mazzeo, Ferraro, Precone, i quali sono intervenuti ai festeggiamenti a lei dedicati. Una preside all’avanguardiasempre un passo avanti . Ha introdotto numerose innovazioni didattiche e organizzative, progetti di scambio culturale con scuole estere, e l’adozione di tecnologie avanzate per migliorare l’apprendimento- E’ stata una grande guida per docenti e alunni, il suo contributo rimarrà impresso nella memoria di tutti. Definita la preside dell’ascolto, della vicinanza sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Durante l’evento le è stata consegnata una targa commemorativa come segno di gratitudine per il suo instancabile impegno. Nel suo discorso, la Dirigente Anania ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale la sua carriera: “E’ stato un viaggio straordinario reso possibile grazie alla collaborazione di un team eccezionale”. Infine il personale scolastico tutto, ha augurato alla Preside Anania una serena e felice pensione, con la certezza che il suo impegno continuerà a ispirare le generazioni future.







