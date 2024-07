Screenshot

Il Questore di Crotone ha emesso sei provvedimenti di D.A.SPO a carico di altrettanti tifosi crotonesi, di durata variabile da uno a sette anni, prescrivendo per tre di essi l’obbligo di comparire per cinque anni presso gli Uffici della Questura in occasione degli incontri di calcio della compagine locale, misure convalidate dal competente Gip presso il Tribunale del capoluogo. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di quanto accaduto nel corso del pomeriggio dello scorso 8 aprile, quando alcuni calciatori della squadra di calcio “ FC Crotone “, alcuni di questi in compagnia delle rispettive compagne, ed all’indomani del risultato calcistico negativo della partita di campionato, si erano recati nelle vicinanze del parco archeologico di Capo Colonna con l’intento di trascorrere qualche ora di relax al mare. In quella circostanza, gli atleti erano stati raggiunti da un gruppo di soggetti, tifosi del Crotone e appartenenti al gruppo Ultras “ Curva Sud Crotone ” i quali, con aggressioni verbali e fisiche, anche con l’utilizzo di bastoni e pietre, avevano intimidito le vittime, costringendole ad allontanarsi.







Per tali condotte, i tifosi interessati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla locale DIGOS che, nonostante l’assenza di formale denuncia da parte delle vittime, ha ricostruito l’episodio ed individuato i presunti responsabili, consentendo al personale dalla Divisione Polizia Anticrimine di effettuare la relativa istruttoria per la predisposizione delle misure di prevenzione.