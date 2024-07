Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del erritorio e del mare n. 200 del 29 settembre 2016, in merito alla procedura di consultazione della popolazione riguardante il Piano di Emergenza Esterna (PEE) dello stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante “AGN Energia S.p.A.” sito nel Comune di Strongoli, che opera nel settore chimico dello stoccaggio e distribuzione di GPL, regolata dall’art.21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 che prevede lo svolgimento – prima dell’approvazione definitiva – di una fase di consultazione della popolazione, viene resa disponibile dalla data odierna per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni, mediante pubblicazione sui siti web istituzionali della Prefettura di Crotone e del Comune di Strongoli, una Scheda Informativa riportante le seguenti informazioni:

La descrizione e caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione; La natura dei rischi; Le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; Le autorità pubbliche coinvolte; Le fasi e cronoprogramma della pianificazione; Le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

Durante tale periodo, associazioni e cittadini potranno presentare osservazioni, relativamente a quanto forma oggetto della consultazione.