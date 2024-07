Il Comune di Cirò Marina annuncia l’implementazione di un nuovo piano di viabilità estiva che sarà in vigore a partire dal 19 luglio 2024. Questo cambiamento riguarda in particolare il tratto stradale del Lungomare che comprende dalla rotonda di Via Torrenova e Via Togliatti, fino alla Chiesa di San Cataldo, con l’istituzione di un senso unico di marcia verso nord (direzione campo sportivo).

Il nuovo piano di viabilità è stato studiato con l’obiettivo di migliorare la circolazione e la sicurezza stradale durante il periodo estivo, caratterizzato da un significativo incremento del traffico con l’istituzione della nuova isola pedonale. La scelta di un senso unico di marcia lungo questo tratto permetterà di ridurre la congestione e facilitare il flusso veicolare, rendendo la circolazione più fluida e sicura per tutti gli utenti della strada.

Durante i primi giorni di attuazione, la Polizia Locale sarà presente sul posto per fornire supporto agli automobilisti, garantendo un passaggio graduale e ordinato al nuovo sistema di viabilità. Gli agenti forniranno indicazioni e assistenza per assicurare che tutti possano abituarsi rapidamente alle nuove disposizioni.

“Chiediamo ai cittadini di prestare particolare attenzione alla nuova segnaletica e di seguire le indicazioni fornite dagli agenti della Polizia Locale,” ha dichiarato il Sindaco di Cirò Marina. “Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, questa nuova misura contribuirà a migliorare la viabilità, la fruibilità del nostro straordinario lungomare, grazie alla nuova area pedonale, e la sicurezza delle nostre strade durante la stagione estiva.”







Il Comune di Cirò Marina invita tutti gli automobilisti a rispettare le nuove norme di viabilità e a collaborare per un’efficace gestione del traffico. Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune e attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Per ulteriori dettagli, contattare il Comando della Polizia Locale del Comune di Cirò Marina.