Con la Determina R.G. n. 651 del 15 luglio 2024, l’Area Servizi alla Persona ha approvato un avviso pubblico per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare in favore di persone con disabilità grave, attraverso l’uso di voucher sociali. Questa iniziativa, finanziata dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) 2019-2020 e dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali (FRPS) 2024-FNPS 2023, mira a migliorare la qualità della vita e l’autonomia dei disabili gravi residenti nel territorio di Cirò Marina.

Il Contesto Normativo e le Risorse Disponibili

L’intervento si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge 328/2000, che promuove un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, le pari opportunità e i diritti di cittadinanza. Le risorse destinate all’ATS di Cirò Marina, in qualità di Comune Capo-Distretto, ammontano complessivamente a 417.816,26 euro, suddivisi tra FNA 2019 e 2020.

Obiettivi del Progetto

L’erogazione dei servizi domiciliari mira a prevenire l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorire la loro permanenza presso il proprio domicilio. Gli interventi includono supporto alla famiglia, attività di assistenza dirette e flessibili adattate alle esigenze dei singoli utenti.

Servizi Offerti

Servizio di Educativa Domiciliare per Minori

Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani

Servizio di Assistenza Domiciliare per Adulti in Difficoltà

Servizio di Assistenza Domiciliare per Persone con Disabilità

Procedure e Accrediti

Con Determina R.Int. S.S del 15 aprile 2024, è stato istituito l’Albo distrettuale per gli enti accreditati a fornire tali servizi, con durata triennale. Tra gli enti accreditati figurano “Il Girasole APS” e la “Macaone Cooperativa Sociale”.

Modalità di Accesso

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cirò Marina ha predisposto un avviso e uno schema di domanda per l’accesso ai servizi. I moduli saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune e diffusi presso i comuni dell’ATS.

La responsabile dell’Area, Maria Natalina Ferrari, ha sottoscritto il provvedimento che diventa esecutivo con la pubblicazione. La misura, volta a sostenere la domiciliarità delle persone con disabilità grave, rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale dei cittadini più vulnerabili del territorio.