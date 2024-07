Daniele Lupo

CIRO’ MARINA – Sale la febbre degli sportivi amanti del Beach Volley e non solo. Il prossimo 26 luglio infatti parte la tappa del Campionato italiano U20 M/F presso la Beach Arena di Via Torrenova a Cirò Marina.

Sale la febbre perché si è avuta notizia recente dal direttore Giuseppe Caricato e dagli organizzatori che fra gli atleti saranno presenti Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016 con lo storico partner Paolo Nicolai e Ivan Zaytsevz, che formeranno per questa estate la nuova coppia.

Torna quindi alla sabbia, dove tutto è cominciato, come lui stesso ha detto, Zaiz e giocherà insieme a Daniele Lupo, formando una nuova coppia che già si è presentata ai nastri di partenza della prima tappa Gold a giugno scorso.







Ivan Zaytsevz

Il duo allenato da Marco Solustri, che già guidò Adrian Carambula ed Enrico Rossi durante il cammino verso Tokyo 2020, parla di un progetto importante che potrebbe puntare alle prossime Olimpiadi del 2028 che si terranno a Los Angeles.

Come lo stesso Zaiz ha dichiarato, ancora non intende lasciare la pallavolo Indor e il test di questa estate determinerà le sue prossime scelte. Il progetto è serio, il mirino è puntato sulle Olimpiadi del 2028, che si terranno a Los Angeles. Tuttavia, l’estate 2024 sarà il primo test importante dal quale poi scaturirà la scelta futura.

Intanto “Luglio in sport”, voluto nelle sue declinazioni più significative dell’estate da parte dell’Amministrazione Comunale, riscalda i motori per una conclusione con il botto, come si suole dire e, la presenza di due Campioni come Daniele Lupo e Ivan Zaiz, lo Zar, come conosciuto agli appassionati di questo sport, faranno ingresso nella suggestiva Beach Arena di Via Torrenova dal 26 al 28 luglio prossimo per offrire emozioni e spettacolo.