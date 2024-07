RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Leo Barberio

“Anche quest’anno, la provincia di Crotone rimane senza il servizio di elisoccorso notturno durante i mesi estivi. La coppia “Straordinaria” Occhiuto-Ferrari, dopo aver proclamato a gran voce le solite promesse (vedi il post dello scorso novembre), si limita ai soliti grandi annunci sui social, tentando di prendere in giro i crotonesi.

La situazione è ormai allo sbando, bloccata dall’incapacità del Commissario Occhiuto di proporre soluzioni reali alla crisi sanitaria calabrese nei contesti ministeriali.

Dai suoi video emergono inaugurazioni di pronto soccorsi già al collasso per carenza di personale, ambulanze acquistate ma ferme per mancanza di medici, autisti e infermieri; un servizio di elisoccorso notturno promesso ma mai realizzato a causa della mancanza di personale e del blocco dei fondi destinati alle prestazioni sanitarie; contratti scaduti (quelli per le prestazioni singole dei medici dai primi anni 2000) che non incentivano i professionisti a lavorare sugli elicotteri per le emergenze.







Purtroppo, la tanto decantata “Calabria Straordinaria” di Occhiuto è straordinaria solo in senso negativo. Come si può veramente pensare a un piano di rilancio senza garantire i servizi essenziali per i cittadini?

Roberto Occhiuto ricopre ruoli estremamente importanti: Presidente di Regione, Commissario per la sanità e Vicesegretario del suo partito, che è presente al governo. Tuttavia, è palese la sua incapacità di portare effettivo sviluppo sul nostro territorio. Abbiamo assistito a tanti spettacoli e mediocri narrazioni, ma di crescita economica, sviluppo sociale, sanità, infrastrutture e tutela ambientale neanche l’ombra.

Chiediamo una presa di posizione forte per sbloccare la situazione e garantire finalmente ai cittadini di Crotone i servizi sanitari essenziali che meritano. È tempo di passare dalle parole ai fatti, di mettere al centro la salute e il benessere della nostra comunità.”

Leo Barberio, Segretario Federazione PD Provincia di Crotone