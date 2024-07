Prosegue con successo la sezione crotonese del Rapsodie Agresti – Calabriae Opera Musica Festival, promosso grazie alla collaborazione del Consorzio Jobel con i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari e l’Associazione Traiectoriae: domenica 21 luglio, alle ore 21, nell’ambientazione magica dei Giardini di Hera del Museo Archeologico di Capo Colonna, si terrà “DIVAS SONGS – Ritratti in musica fra luci e ombre”, uno spettacolo di musica e teatro coprodotto da Traiectoriae e Impresa teatrale Scena Nuda.







Le biografie di grandi star americane del calibro di Rita Hayworth, Doris Day, Marilyn Monroe, Judy Garland e Liza Minnelli verranno portate in scena attraverso i racconti in prima persona interpretati dalle attrici Teresa Timpano e Kristina Mravcova, ma anche le canzoni indimenticabili proposte dalla cantante e performer Benedetta Marcianò, accompagnata al pianoforte da Vincenzo Cipriani e da Piero Massa al violino.

Ad incantare gli spettatori non saranno soltanto le luci sfavillanti di Hollywood, ma soprattutto le contraddizioni, i dolori, le sfumature più nascoste di cinque esistenze luminose, a volte, solo in apparenza. Storie di vite contrappuntate da canzoni memorabili come Amado mio, Que serà serà, I wanna be loved by you, Over the rainbow e Cabaret.