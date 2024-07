Si terrà mercoledì 31 luglio alle ore 21.00, nella Torre Aragonese di Torre Melissa, la tappa del tour editoriale di Vinicio Marchioni, apprezzato attore e regista di origini del posto, che esordisce ora anche come autore con il libro “Tre Notti” edito da Rizzoli. Marchioni, dialogherà con Tiziana Selvaggi e Cataldo Nigro.

“Tre notti” è un romanzo di formazione ambientato nei primi anni novanta a Roma. Un viaggio di tre notti che porta Andrea, adolescente inquieto, come solo gli adolescenti sanno essere, ad imparare a guardare il suo passato con disprezzo e con amore, per imparare a perdonare e forse anche a perdonarsi. Sperimentando il dolore e la necessità della crescita. Questa prima opera di Marchioni può in qualche modo essere definita introspettiva. L’autore guarda al passato, ma non sembra uno sguardo nostalgico, sembra cercare il modo di vedere di quell’adolescente.

Un romanzo da vedere, perché nella scrittura traspare inevitabilmente la formazione artistica dell’attore e allora, sensazioni, sentimenti, emozioni diventano immagini, volti e corpi. Le parole sembrano in movimento, adoperate per costruire le azioni proprio come farebbe un regista.







L’iniziativa è proposta e organizzata dal libraio Gianni De Francesco e dall’amico fraterno Michele Lonetti.

Nato a Roma nel 1975, Vinicio Marchioni è un attore di formazione classica, e in venticinque anni di carriera teatrale è stato diretto, tra gli altri, da Antonio Latella, Luca Ronconi e Leo Muscato.

Il primo grande successo per la televisione arriva con la serie Romanzo Criminale (2008-2010), dove interpreta il personaggio del Freddo. Nel 2011, per il film 20 sigarette, ottiene la candidatura come miglior attore protagonista ai David di Donatello.

Da allora ha recitato in oltre quaranta film sotto la guida dei maggiori registi italiani, mentre in campo internazionale ha lavorato con registi del calibro di David Evans, Woody Allen e Paul Haggis.

Nel 2018 Marchioni ha fondato assieme a Milena Mancini la Anton Art House, società con cui ha prodotto, scritto e diretto il docufilm Il terremoto di Vanja (2019) e vari spettacoli teatrali.

Tra i suoi ultimi lavori, la serie I leoni di Sicilia, il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani e quello di Paolo Virzì Un altro Ferragosto.

TRE NOTTI è il suo primo romanzo.