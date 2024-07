Share on Twitter

CUTRO – L’associazione Arcadia, fondata nel 2023 da otto giovani ragazzi e ragazze calabresi, continua a distinguersi come promotrice della cultura e dell’arte nella regione. Il suo obiettivo principale è valorizzare la Calabria attraverso la creatività e l’espressione artistica.

Il progetto Arcadia riveste un’importanza cruciale nell’integrare l’arte nel tessuto sociale locale, scoprendo e esaltando le ricchezze della terra calabrese, popolata da artisti desiderosi di raccontarsi attraverso la moda e altre forme d’arte. L’obiettivo è migliorare il territorio aprendo un dialogo attraverso il linguaggio dell’arte e della moda, offrendo visibilità ai talenti emergenti.

L’evento di quest’anno si terrà il 16 e 17 agosto presso il suggestivo Castello Aragonese di Le Castella, dove sarà curato l’allestimento dall’acclamato fashion designer Salvatore Migale.

Per la seconda edizione consecutiva, Arcadia accoglierà 13 fashion designer provenienti da diverse parti d’Italia, inclusa la stessa Calabria, selezionati tramite un bando nazionale pubblicato a febbraio. Il tema di quest’anno, “The Club”, si ispira alle mitiche serate del leggendario STUDIO54 di New York, celebre per la sua vibrante energia artistica e il suo impatto culturale duraturo.

La prima serata, il 16 agosto, sarà dedicata alla mostra dei 13 abiti selezionati, che non sarà solo uno spazio espositivo ma anche un’opportunità per esplorare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del territorio. Durante la serata, sarà possibile incontrare i giovani artisti e partecipare al “Meet con Simone Botte”, un confronto aperto con il rinomato esperto del mondo della moda.







La serata finale del 17 agosto vedrà lo spettacolo conclusivo con una sfilata d’alta moda, proseguirà con lo spettacolo della giovane ballerina Deborah Tuminelli e dal suo team e arricchita dalle performance musicali di Simona Barletta. Gli abiti, protagonisti indiscussi dell’evento, prenderanno vita indossati da modelli professionisti sotto le note del dj Christian Marino. I modelli verranno acconciati e truccati dalle esperte Aurora Manica e Vittoria Faragò.

Durante la serata finale, sarà anche celebrato il lavoro dei partecipanti e saranno consegnati i premi. La giuria, composta da esperti del settore come Demetra Bellina, Santo Pirrotta, Simone Botte, Chiara Caporossi e le fondatrici di Glami, selezionerà il vincitore che riceverà un prestigioso premio creato dall’orafo-scultore Antonio Affidato. Inoltre, i primi tre classificati avranno accesso a un montepremi offerto dall’azienda OMCS dei fratelli Scandale, sostenitori entusiasti del progetto.

In aggiunta, sarà assegnato il premio della critica, realizzato dall’artista cutrese Rosanna Vetturini, a uno dei fashion designer in gara.