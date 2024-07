Share on Twitter

Una stagione estiva ricca di emozioni tra Teatro in Vernacolo, Musical, Beneficenza e Inclusione

Dopo il grande successo della stagione teatrale invernale presso il Teatro Alikia, Cirò Marina si prepara a vivere un’estate indimenticabile all’insegna del teatro e della musica. Nove spettacoli animeranno la centralissima Piazza Diaz e i suggestivi Mercati Saraceni, offrendo un ricco cartellone di eventi che promette di tenere il pubblico incollato alle sedie.

“Sorridere, riflettere, gioire… e apprezzare sempre di più il teatro in tutte le sue forme” è il motto che guida questa nuova ed entusiasmante avventura culturale. La programmazione variegata offre uno spazio importante alla tradizione con il teatro in vernacolo, ma anche alle nuove espressioni artistiche come i musical, il tutto arricchito da iniziative di beneficenza e progetti di inclusione.

Un ringraziamento speciale

Un ringraziamento speciale va alla consigliera Virgy Marasco, il cui impegno verso l’arte teatrale ha reso possibile questa sublime rassegna. Grazie anche alla Compagnia Teatrale Krimisa, cuore pulsante dell’organizzazione, e a tutte le compagnie che porteranno in scena le loro opere durante il festival:







Compagnia Teatrale Apollo Aleo

Ambito – Il Girasole – La Speranza

La Fabbrica del Musical

Compagnia Teatrale Quinta Scenica

Teatro Stabile di Augusta

Compagnia Teatro Nuovo di Canosa di Puglia

Piero Procopio

I Giornalisti del Crotonese

Un’estate da non perdere

L’inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 24 luglio in Piazza Diaz. L’intera comunità è invitata a partecipare e a lasciarsi trasportare dalla magia del teatro, che sa essere un potente strumento di coesione sociale e di crescita personale.

Non perdetevi questa straordinaria occasione di vivere il teatro in un’atmosfera unica e coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme l’arte e la cultura!

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma dettagliato degli spettacoli, visitate il sito ufficiale del Comune di Cirò Marina o seguiteci sui social media.