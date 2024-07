“Anche quest’anno abbiamo voluto pensare ai nostri concittadini proponendo un fitto calendario di eventi con l’obiettivo di far trascorrere un’estate serena ai nostri concittadini e quanti si accingono a tornare a Casabona, facendo rivivere non solo i nostri quartieri, ma sostenendo anche l’economia locale”.







Queste le parole e la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco Francesco Seminario e l’Assessore Anselmo De Giacomo, che poi aggiungono: “Un lavoro accurato ed attento ai talenti locali che ha portato ad uno straordinario programma estivo. Siamo felici perché abbiamo presentato un calendario molto ricco, ben strutturato che prevede quasi un mese di eventi. Abbiamo fatto una scelta netta con lo sguardo rivolto agli artisti locali ed alle associazioni operanti sul territorio. Abbiamo lavorato tanto per valorizzare Casabona e Zinga, e tutto quello che offre e piace. L’intento della nostra amministrazione è quello di offrire una proposta di alto livello che possa coinvolgere non solo il turista ma anche il cittadino di Casabona così come quelli dei Comuni limitrofi, e richiamare persone nella nostra città e allo stesso tempo valorizzare quello che siamo in grado di offrire.”