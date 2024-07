Share on Twitter

Share on Facebook

Il Comune di Cariati ospiterà, per il secondo anno consecutivo, il raduno regionale di Mototerapia all’insegna dello slogan “Un mare di ecosostenibilità senza barriere”.

L‘ evento, promosso da Assonautica Cosenza e Federazione Italiana Motonautica delegazione Calabria, con la partecipazione dell’ASD Hardware Puglia e della Love boat – Servizi nautici, si svolgerà sabato 27 luglio nelle acque antistati il Porto turistico di Cariati.

L’appuntamento è alle ore 9.30 con inizio delle prove alle ore 11.00 e premiazione con consegna dell’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti.

Il Sindaco Cataldo Minò ed il delegato alla Pesca ed alle politiche di promozione del porto Gabriele Alterino sono lieti di ospitare questo importante appuntamento in cui sport ed inclusione vanno a braccetto.







ADVERTISEMENT

“Sostenere tali eventi, finalizzati all’inclusione sportiva- commenta Alterino- rappresenta un valore straordinario per i bambini che vi prenderanno parte e regala allo stesso tempo, a tutti noi, una grande opportunità di crescita.”

“Ringraziamo il Presidente di Assonautica Cosenza, Domenico Nigro Imperiale, – aggiunge- per questa grande occasione e per l’impegno e la sensibilità nel promuovere iniziative che diano a tutti, senza alcuna limitazione, la possibilità di condividere la passione per il mare e la motonautica.”

E per gli appassionati di moto d’acqua, gli appuntamenti continuano fino al giorno seguente, domenica 28 luglio, con il Grand Prix del Mediterraneo. Lo specchio d’ acqua antistante il porto turistico di Cariati ospiterà, infatti, la gara interregionale di Moto d’Acqua promossa sempre da Assonautica Cosenza e Federazione Italiana Motonautica delegazione Calabria, con la partecipazione dell’ASD Hardware. Il programma, dopo l’iscrizione alle ore 9.00, il raduno e la sfilata aperta a tutti, prevede due gare ricche di adrenalina ed emozioni tra le classi di Runabout F2, Spark Giovanile e Endurance.

Fonte Ufficio Stampa – Comune Cariati