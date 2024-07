Share on Twitter

Il Comune di Cutro ha indetto una procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’affidamento di incarichi esterni a sei rilevatori statistici, nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per il periodo 2024-2026.

Responsabile dell’Ufficio Censimento: Dott.ssa Ramona Pignata.

Data di Pubblicazione: 21 luglio 2024

Data di Scadenza: 5 agosto 2024, ore 14:00

1. Requisiti per la Partecipazione

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Maggiore età (18 anni) alla data di scadenza dell’avviso.

Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, oppure di uno stato extra UE con regolare permesso di soggiorno.

Godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza.

Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso.

Non essere stati licenziati o destituiti da pubblica amministrazione.

Possesso del diploma di scuola superiore o titolo equivalente.

Competenza nell’uso di strumenti informatici (PC, Tablet) e conoscenze di internet e posta elettronica.

Disponibilità agli spostamenti con mezzi propri nel Comune di Cutro.

2. Presentazione delle Domande

Le domande devono essere redatte su apposito modulo allegato all’avviso, firmate e inviate con copia di un documento di riconoscimento valido:

A mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cutro.

Per posta, Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Cutro.

Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.cutro@asmepec.it.

Scadenza: 5 agosto 2024, ore 14:00. Non farà fede il timbro postale.

3. Compiti dei Rilevatori

I rilevatori selezionati avranno i seguenti compiti:

Partecipare agli incontri formativi ISTAT.

Gestire il diario delle rilevazioni.

Effettuare rilevazioni e interviste.

Segnalare violazioni dell’obbligo di risposta.

Utilizzare strumenti informatici forniti dall’ISTAT.

I rilevatori sono soggetti al segreto statistico e alla normativa sulla protezione dei dati personali.

4. Formazione della Graduatoria

La graduatoria sarà formata in base a:

Esperienze di rilevazione per censimenti e indagini ISTAT.

Titoli di studio (fino a 5 punti).

Altri criteri specificati (fino a 14 punti).

A parità di punteggio, prevale il candidato con la valutazione finale più alta del diploma di scuola superiore e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

5. Approvazione della Graduatoria e Conferimento degli Incarichi

La graduatoria sarà approvata dal Responsabile dell’Area Demografica e pubblicata sul sito del Comune di Cutro. Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria e le necessità dell’Ufficio Comunale di Censimento.

6. Validità e Scorrimento della Graduatoria

La graduatoria avrà validità di due anni dalla pubblicazione e sarà utilizzata per il Censimento Permanente della Popolazione 2024 e altre indagini ISTAT.







ADVERTISEMENT

7. Compensi e Natura del Contratto

L’incarico di rilevatore statistico è un lavoro autonomo occasionale. Il compenso sarà determinato dall’ISTAT e comunicato al momento dell’affidamento dell’incarico. Il pagamento sarà effettuato dopo l’accreditamento dei fondi ISTAT al Comune di Cutro.

8. Trattamento dei Dati Personali

I dati personali forniti saranno trattati in conformità con il D.Lgs 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

9. Pubblicazione dell’Avviso

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito del Comune di Cutro nella sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ramona Pignata.

Indirizzo PEC: protocollo.cutro@asmepec.it

Per ulteriori informazioni e dettagli, visitare il sito del Comune di Cutro.