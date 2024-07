Weekend all’insegna di spettacoli che valorizzano il territorio e diffondono cultura.

Nell’ambito della valorizzazione dei contesti storici, archeologici e naturali del territorio crotonese, il progetto multidisciplinare itinerante “Teatro Mobile per la Calabria Jonica” fa tappa al Parco Archeologico di Capo Colonna.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Jobel, l’associazione di teatro indipendente proporrà una serie di eventi site specific che si susseguiranno nell’ambientazione magica del teatro del Museo Archeologico di Capo Colonna.







Ad alzare il sipario, sabato 27 luglio, alle ore 19.45, saranno i due spettacoli di drammaturgia d’ascolto, “Linea d’ombra” e “Cuore di tenebra”, tratti dagli omonimi romanzi di Joseph Conrad, in cui viene proposto il conflitto fra il giovane protagonista mai nominato e il vecchio, intessendo nella trama dell’opera temi come la natura della saggezza, l’esperienza e la maturità.

Domenica 28 luglio, alle ore 21, si proseguirà con “La follia del potere” che propone una riscrittura delle opere teatrali “Caligola” e “Nerone” che traspongono, in una successione di quadri in movimento, una serie di dialoghi che assumono, di volta in volta, i ruoli dei principali personaggi del testo originario, dando risalto alle parti più attuali e abolendo completamente qualsiasi ipotesi di messinscena in senso tradizionale.

Entrambi gli eventi prevedono un biglietto d’ingresso al costo di 10 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 3791338626.