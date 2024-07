Un grave atto vandalico ha scosso la tranquilla cittadina di Cirò Marina nella notte scorsa. Alle 00:30, ignoti hanno dato fuoco alla minicar 50 di cilindrata appartenente ai figli dell’imprenditore Luigi Valente, noto gestore dello Stabilimento Balneare e discoteca Habanero.

L’auto, parcheggiata davanti all’abitazione della famiglia Valente, è stata completamente distrutta nonostante l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Durante l’operazione, è emerso che le fiamme stavano già propagandosi all’auto della moglie di Valente, rischiando di incendiarla completamente.

La famiglia era in casa al momento dell’incidente e, per fortuna, non ha riportato danni fisici. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori dell’atto criminale.







ADVERTISEMENT

Luigi Valente, visibilmente scosso dall’accaduto, ha dichiarato: “È un atto vile e inspiegabile. Confido nelle forze dell’ordine affinché trovino i responsabili di questo gesto”.

Le autorità stanno raccogliendo tutte le testimonianze possibili e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento non sono state avanzate ipotesi concrete sul movente, ma non si esclude che possa trattarsi di un gesto intimidatorio legato all’attività imprenditoriale di Valente.