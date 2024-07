Questa mattina, intorno alle 8:30, un grave incidente stradale ha avuto luogo nella zona industriale di Cutro. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta prontamente dopo che una vettura, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è ribaltata fuori dalla carreggiata.

L’incidente ha coinvolto un solo veicolo, lasciando una persona ferita al suo interno. I vigili del fuoco, intervenuti con rapidità, hanno lavorato per estrarre il ferito dall’abitacolo, operazione resa necessaria dalla situazione critica. Una volta liberata, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure sul posto.

A causa della gravità delle ferite riportate, è stato deciso il trasferimento d’urgenza del ferito in ospedale tramite elisoccorso. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e la vettura per prevenire ulteriori rischi.







I carabinieri sono intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini per determinare le cause dell’incidente. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora sotto investigazione, ma le autorità sono al lavoro per chiarire tutti i dettagli.

L’operazione di soccorso si è svolta in modo efficiente e rapido, garantendo il trasporto tempestivo del ferito in ospedale. Grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine, l’emergenza è stata gestita con professionalità, mettendo al primo posto la sicurezza delle persone coinvolte.

Le autorità continueranno a indagare per comprendere appieno le circostanze dell’incidente, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e prevenire simili episodi in futuro.