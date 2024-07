L’Associazione Ferrovie in Calabria, nota per le sue iniziative di turismo ferroviario, annuncia una nuova e entusiasmante aggiunta: Il Treno del Mare. Questo progetto, pensato per la stagione estiva, offre un’esperienza unica lungo la splendida Costa Viola, accessibile tramite il portale web www.trenodelmare.it.

Il Treno del Mare sfrutta i collegamenti ferroviari offerti dalla Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, permettendo ai turisti di godere di una giornata indimenticabile senza l’uso dell’auto, ideale durante i periodi di traffico intenso. Partendo da diverse località tra cui Cosenza, Lamezia Terme Centrale, Vibo Valentia, Rosarno, oltre che dalla Costa degli Dei e Reggio Calabria Centrale, i viaggiatori potranno raggiungere Bagnara in mattinata a bordo dei moderni treni Pop di Trenitalia.

Una volta giunti nella città di Mia Martini, i partecipanti potranno esplorare il lungomare e il centro città, assaporando deliziosi gelati e granite locali. Successivamente, grazie al servizio di trasferimento in autobus della Star-Bus by Soldano, si arriverà al porto per imbarcarsi sulla motonave di Foti Crociere. Questo partner consolidato dell’Associazione Ferrovie in Calabria condurrà i viaggiatori in un affascinante tour costiero, svelando angoli nascosti della Costa Viola come la Grotta del Monaco, Cala Jancuia, la Grotta delle Rondini, Cala Leone e la Chiesa del Monaco. Saranno previste anche soste per nuotare nelle limpide acque del Mar Tirreno.







Il rientro avverrà al porto di Scilla, dove una passeggiata permetterà di scoprire i pittoreschi scorci del borgo marinaro di Chianalea. Da Scilla, in serata, i partecipanti ripartiranno comodamente in treno verso le loro destinazioni iniziali.

Questa mini crociera, sostenuta da Fondazione FS Italiane e dal Comune di Bagnara Calabra, è disponibile per le date del 6, 9, 16, 23, 30 agosto e 6 settembre 2024. Le prenotazioni sono aperte su www.trenodelmare.it.

Unisciti a noi per un viaggio che combina la bellezza naturale, la cultura locale e la comodità del trasporto ferroviario, garantendo un’esperienza estiva indimenticabile lungo una delle coste più spettacolari d’Italia.