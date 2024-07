Zaytsev-Lupo Alfieri-Andreatta

Oggi, ultimo giorno di Luglio, Sport a Cirò Marina ospita la tanto attesa finale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley.

L’evento si terrà presso l’Arena Beach, situata nella suggestiva località di Torrenova a Cirò Marina. Gli appassionati di beach volley potranno assistere a una partita emozionante tra due delle migliori coppie italiane del momento: Zaytsev-Lupo e Alfieri-Andreatta.

L’inizio della partita è previsto per le ore 17:30. Questa è un’occasione unica per vedere all’opera questi atleti di alto livello che hanno dimostrato grande abilità e determinazione per arrivare a questa fase del torneo. Zaytsev e Lupo, noti per la loro esperienza e tecnica, affronteranno Alfieri e Andreatta, una coppia altrettanto talentuosa e desiderosa di conquistare il titolo.







ADVERTISEMENT

L’ingresso all’evento è gratuito, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare e sostenere i propri beniamini in questa giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Non perdete l’opportunità di vivere da vicino l’energia e l’adrenalina del beach volley in un’atmosfera unica.

Dettagli dell’evento:

Data: Oggi, ultimo giorno di Luglio

Oggi, ultimo giorno di Luglio Luogo: Arena Beach, località Torrenova, Cirò Marina

Arena Beach, località Torrenova, Cirò Marina Ora: 17:30

17:30 Partite: Zaytsev-Lupo vs Alfieri-Andreatta

Zaytsev-Lupo vs Alfieri-Andreatta Ingresso: Gratuito

Venite numerosi a tifare per i vostri campioni e a godervi uno spettacolo sportivo di altissimo livello!