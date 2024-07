Ieri sera, sulla spiaggia di Crotone, un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, ha perso tragicamente la vita dopo essere stato punto da una vespa. Non è ancora chiaro se la puntura sia stata opera di un singolo insetto o di uno sciame, ma l’uomo è andato in arresto cardiaco, probabilmente a causa di uno shock anafilattico. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, la vittima non è sopravvissuta.

L’uomo, un ingegnere frequentemente in viaggio per lavoro in diversi paesi europei, si trovava a Crotone per trascorrere un breve periodo di vacanza con alcuni familiari residenti nella zona.







ADVERTISEMENT

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per sanificare l’area, sospettando la presenza di un alveare, e la zona della spiaggia è stata delimitata per garantire la sicurezza dei presenti. Viale Magna Grecia è stata chiusa in entrambe le direzioni, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per le indagini.

Polizia di Stato e Carabinieri sono sul posto per investigare sull’accaduto. La comunità locale è scossa dalla tragedia e sottolinea l’importanza di essere preparati a gestire emergenze legate a punture di insetti.