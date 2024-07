CROTONE, 30 giugno 2024 – La solidarietà prende forma attraverso i gesti più semplici, come quello di donare una ciocca di capelli. Questo è il cuore del progetto “Una Treccia per Mille Sorrisi”, nato dalla passione di Melania Guzzo, Past President del Leo Club Cirò Krimisa e attuale Vicepresidente del Leo Club di Crotone. Grazie alla collaborazione tra i Leo Club di Cirò Krimisa e Crotone, il progetto ha raggiunto importanti traguardi.

L’iniziativa, iniziata sotto la presidenza di Melania Guzzo, ha raccolto un totale di 5 kg e 300 grammi di trecce di capelli durante ,gli anni sociali 2022/2024. La raccolta, conclusa il 30 giugno 2024, ha visto la partecipazione di numerosi saloni di bellezza di Cirò Marina, tra cui “Spazio Donna” di Maria Fuscaldo, “Afrodite” di Alessia Carolei, Anna Pirito, Gino Serra, Debora Di Novaro, “Mid Hair Salone” di Domenico Bevilacqua nelle sedi di Cirò Marina e Cosenza, “Her She Hair” di Gianluigi, Enneesse Salone e un salone di Crotone “Le Figaro” di Angela Capozza, quest’ultima particolarmente coinvolta poiché lei stessa malata di cancro, è venuta a mancare l’anno scorso, ma la sua socia Romina Perri ha espresso il desiderio di continuare a donare in suo nome.

Il Service si avvale della collaborazione con l’associazione “Un Angelo per Capello” di Bari, che dal 2014 si occupa di trasformare le donazioni di capelli in parrucche oncologiche gratuite per pazienti in difficoltà economica. Le ciocche raccolte devono essere di almeno 25 cm e vengono assemblate con cura per garantire un colore uniforme.







Durante la raccolta, Melania Guzzo ha trovato una lettera toccante di Sara, una ragazza che ha superato il cancro durante l’infanzia. Nel suo messaggio, Sara racconta: “A 7 anni mi dissero che avrei potuto perdere i capelli… Ho deciso di tagliarli e donarli per far sentire bella qualcuna che sta attraversando un periodo difficile e ne ha bisogno per guardarsi allo specchio e per un attimo non vedere e non pensare ai danni della malattia!.” Le parole di Sara sono diventate un simbolo del potere trasformativo di questo progetto.

Con l’ingresso di Melania Guzzo come Vicepresidente, il Leo Club di Crotone, con al timone Rosanna Labbate, è composto interamente da donne e continuerà a portare avanti il SERVICE. La determinazione delle socie e il supporto delle comunità locali sono la forza motrice di un’iniziativa che non solo dona parrucche, ma anche speranza e dignità a chi lotta contro il cancro.

Il progetto “Una Treccia per Mille Sorrisi” rappresenta un esempio luminoso di come la solidarietà e la comunità possano fare la differenza nella vita delle persone. La dedizione delle socie del Leo Club di Crotone che dal 2 Luglio 2024 ha nuovamente dato inizio a questo Service e la collaborazione con “Un Angelo per Capello” dimostrano che insieme si può davvero donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Per ulteriori informazioni su come donare i propri capelli o sostenere il progetto donando o partecipando con il proprio salone, ci potete contattare sui social media del Leo Club di Crotone.