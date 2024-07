Share on Twitter

Anche quest’anno, Melissa si prepara ad accogliere la tanto attesa Festa del Grano, un evento che celebra le tradizioni e la cultura contadina della nostra terra. L’appuntamento è fissato per il 2 agosto, a partire dalle ore 20, nella suggestiva località di Cieldirose.

La festa, conosciuta per la sua atmosfera unica e autentica, offre un’opportunità imperdibile per immergersi nel cuore della campagna melissese. I visitatori potranno passeggiare tra gli stand enogastronomici, dove saranno protagonisti i sapori genuini della cucina calabrese. Dai salumi ai formaggi, dai vini locali ai dolci tradizionali, ogni angolo del villaggio gastronomico sarà un omaggio alle eccellenze culinarie della nostra regione.

Ma la Festa del Grano non è solo cibo: la serata sarà animata dalla coinvolgente musica di Ciccio Nucera, uno dei più rappresentativi interpreti della tarantella calabrese. Le sue note vivaci e ritmate faranno ballare tutti i presenti, trasportandoli in un viaggio musicale che racconta storie di antiche tradizioni e di una terra ricca di cultura.







Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata all’insegna del divertimento, della buona musica e della convivialità. Non mancate a questo appuntamento con la tradizione, un’occasione per riscoprire le radici della nostra comunità e celebrare insieme il raccolto del grano.

Melissa vi accoglierà a braccia aperte per farvi respirare l’autentica atmosfera agreste calabrese. Non perdetevi la Festa del Grano 2024!