Crotone, 30 luglio 2024 – Continua l’emergenza incendi a Parco Pignera di Crotone. Mentre tutte le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone, inclusi i distaccamenti, sono impegnate su tutto il territorio, la situazione diventa sempre più critica a causa del forte vento che alimenta le fiamme.

Oggi, le condizioni meteorologiche avverse stanno rendendo estremamente difficili le operazioni di spegnimento degli incendi. Il vento forte ha favorito la rapida propagazione delle fiamme, complicando ulteriormente il lavoro dei soccorritori. Tutte le risorse disponibili sono state mobilitate per affrontare questa emergenza senza precedenti.

Un altro grave incendio è scoppiato, estendendosi da Vescovatello fino a Viale Grandi e Stradone San Paolo. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, comprese le unità specializzate nella lotta agli incendi boschivi. A supporto delle operazioni, è stata inviata anche una autobotte e una vettura DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).







Anche Calabria Verde è intervenuta con due squadre e due mezzi per contribuire alle operazioni di spegnimento. La situazione è così critica che è stato necessario l’impiego di un mezzo aereo. Inoltre, un elicottero dei Vigili del Fuoco è appena giunto sul posto per fornire ulteriore supporto dall’alto, cercando di contenere le fiamme e proteggere le abitazioni e le aree verdi circostanti.

Le autorità locali e i residenti esprimono grande preoccupazione per l’evolversi della situazione. Le alte temperature estive, combinate con il vento forte, creano le condizioni ideali per la diffusione degli incendi, rendendo ogni intervento ancora più complesso e pericoloso. I cittadini sono invitati a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità, evitando di recarsi nelle zone colpite.

Le operazioni di spegnimento continueranno senza sosta fino a quando l’emergenza non sarà completamente sotto controllo. I Vigili del Fuoco, insieme a tutte le forze in campo, stanno facendo il possibile per proteggere vite umane, proprietà e l’ambiente naturale da questi devastanti incendi.