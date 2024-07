Nella splendida location del Ristorante Casale Degli Ulivi, si è svolta la consueta cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Cirò tra il Past President Tommaso Greco e il Presidente Giovanni Ciccopiedi.

Numerosi gli ospiti presenti, L’assistente del Governatore Enrico Iemboli, il coordinatore degli assistenti Rocco De Rito, il formatore del Club Luigi Ielasi, i Presidenti dei Club vicini di Crotone, Rossano Bisantium, Santa Severina, Cariati, Strongoli, Petilia Policastro. Presenti anche il Sindaco di Cirò, dott. Mario Sculco, il Vice Sindaco Dott. Fortunato Strumbo e Don Matteo Giacobbe Socio onorario del Club i quali hanno rivolto al Presidente e a tutto il club i complimenti per il lavoro svolto negli anni passati, a vantaggio del territorio e un augurio per il futuro, manifestando piena disponibilità alla collaborazione.



Una piacevole serata, Magica e all’insegna dell’amicizia.

l’augurio che lancia il presidente è quello di riuscire a lavorare in piena sinergia e armonia per il bene del territorio continuando a fare service al di sopra di ogni interesse personale. Tanti i progetti elencati che saranno proseguiti e avviati insieme a tutti i soci e al fianco delle istituzioni.



Il motto di questo anno è La magia del Rotary, Pronti ad Agire orgogliosi di esserci.



Il Rotary Club Cirò è pronto a dare il suo contributo per questo nuovo anno.







