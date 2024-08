L’evento estivo per valorizzare i vini più rappresentativi del Consorzio di Tutela di Cirò e Melissa si arricchisce di tante proposte organizzate dalle cantine che dall’1 all’8 agosto animano il territorio.

Un calice bevuto al tramonto tra le vigne che guardano il mare, wine tour nelle cantine assaggiando le produzioni più rappresentative delle aziende che da secoli tramando un’antica tradizione vitivinicola che ha reso grande la Calabria nel panorama enologico italiano. Ma anche degustazioni, aperitivi, cene in location suggestive nel cuore della produzione del vino cirotano, arricchite da musica e cucina tipica per gustare il tempo lento della terra enologica calabrese per eccellenza mentre le vigne risplendono dei frutti maturi, pronti per la vendemmia che inizierà già a fine mese. E’ solo un assaggio delle tante esperienze diffuse che le cantine ‘A Vita, Baroni Capoano; Brigante Vigneti e Cantina Campana, Cantine Malena, Caparra & Siciliani, Cerminara, De Mare, Du Cropio, Enotria, Esposito Vini, Fezzigna Vignaioli, Garruba, Giuseppe Pipita Vini, Ippolito 1845, L’Arciglione, La Pizzuta del Principe, Librandi, Maddalona del Casato, Mimmo Vinci, Salvatore Caparra Vini, Santa Venere, Scala, Senatore Vini, Sergio Arcuri, Tenuta del Conte, Tenuta Lonetti, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Zito aderenti al “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc” organizzato dall’1 all’8 agosto animando il territorio in attesa dei giorni clou dell’evento vitivinicolo estivo della Cirò Doc che si chiude, come ogni anno, con la festa finale a Madonna di Mare il 10 agosto in banchi d’assaggio e il food territoriale proposto da Lagust.

Il percorso “CWF – Off” è una sorta di anteprima da vivere immergendosi nella storia, nella cultura, nella tradizione del borgo dei marinai e dei vignaioli. Una proposta diffusa che trasforma Cirò in una grande capitale del vino calabrese dove c’è solo l’imbarazzo della scelta. Gli appuntamenti per conoscere e approfondire le storie dei vigneron, delle cantine storiche, dei giovani produttori e delle realtà artigianali parte con le cene proposte da Lagust – enoteca con cucina nel cuore di Cirò Marina – dedicate alla degustazione dei vini di Librandi (1 agosto), Ippolito 1845 (2 agosto) e Romano & Adamo (3 agosto) abbinate ad una cena con sette portate tra piatti caldi, freddi e fritti della tradizione locale e un primo a scelta. Il 2 agosto invece “Calici in vigna” è la proposta di Tenuta Santoro con un tour guidato tra vigneti e cantina, in abbinamento a tre vini della cantina e piatti tipici della tradizione. Appuntamento che sarà ripetuto anche venerdì 9 agosto sempre nella stessa formula.

Da La Pizzuta del Principe invece il 3 agosto ci sarà spazio per la riscoperta della tradizione con un laboratorio esperienziale sulle conserve estive e le ricette di zia Mena, accompagnate da tre vini dell’azienda di Strongoli e piatti della tradizione. Mercoledì 7 agosto invece il primo Pool wine party proposta dalla cantina Fezzigna presso l’Agriturismo Santa Maria di contrada Marinetto a Melissa: una degustazione con cena buffet, musica dal vivo con i vini di Fattoria Santa Maria, Salvatore Caparra Vini, Zito, Maddalona del Casato, Garrubba, De Luca, Tenuta Lonetti, Vulcano. Evento in replica la sera successiva (8 agosto) con i vini Fezzigna Vignaioli dal 1957, l’Arciglione di Cataldo Calabretta, Vigneti Vumbaca, Tenuta del Conte, ‘A Vita, Fratelli Dell’Aquila, Rocco Pirito, Ceminara – Fratelli di Cirò, Sergio Arcuri e Cote de Franze.

Una notte al museo Vi.te.s. è invece l’esperienza della cantina Librandi per giorno 7 agosto con partenza dalla cantina alle ore 17:30 per poi arrivare alla splendida tenuta di Rosaneti dove i wine lovers vivranno il tour in pick-up nei vigneti con aperitivo di benvenuto sulle colline di “Vigna Megonio”, passeggiata nella biodiversità, aperitivo rinforzato e degustazione vini, visita in notturna al Museo Vi.te.s e intrattenimento musicale. L’8 agosto invece ‘A vita propone in cantina la degustazione di 4 annate storiche differenti del Gaglioppo rosato dell’azienda, mentre Baroni Capoano da appuntamento presso la Cantinetta Capoano Hotel Napoleon per un apericena con degustazione libera dei vini del territorio. Le attività in cantina continuano anche il 9 agosto con il wine tour alla cantine e la tenuta di Senatore Vini a partire dalle ore 17:00 con una degustazione speciale di vini dell’azienda, mentre presso la cantina diBaroni Capoano a partire dalle ore 19:30 vi attende una serata con cena e show cooking e i vini di diverse aziende dell’areale di Cirò. Sempre la stessa sera a Borgo Saverona l’evento Cirò Doc nel borgo con isole di show cooking, degustazione dei vini del territorio e la musica live dei Neo Groove. Invece la Terrazza Saracena è lo spazio suggestivo dove conoscere i vini di Cantina Campana con l’apericena firmato dai piatti di A Casalura e la musica dal vivo.

Un programma di eventi collaterali per scoprire e conoscere da vicino tutto il mondo del Cirò, incontrare produttori, agricoltori, vini, cantine, in un abbraccio comune per raccontare una delle più longeve comunità del vino del Sud Italia che prepara alla due giorni conclusiva che inizierà il 9 agosto con la degustazione a cura di Matteo Gallello – cofondatore del magazine Verticale, semestrale dedicato alle degustazioni verticali dei più iconici vini italiani, e direttore editoriale della rivista di approfondimento Bromio, dedicata ai simboli e all’antropologia del vino – sui caratteri e l’identità del Cirò con inizio alle ore 16:30 presso la sala consiliare del comune di Cirò. A seguire il talk “Cirò antiche radici e nuovi racconti” con la partecipazione di







Gianfranco Manfredi (giornalista e scrittore), Giovanni Gagliardi (vinocalabrese.it), Eugenio Furia (La Repubblica), Giovanni Pizzi (Luciano Pignataro wine blog), Guglielmo Gigliotti (Radio Food), Rachele Grandinetti (Vini Buoni d’Italia), Claudia Maremonti (Wine Tales Magazine), Cristina Raffaele (Sensation wine), Alessandra Molinaro (Slow Wine Calabria), Luigi Salsini (Fare Calabria) e Gennaro Convertini (Enoteca Regionale Calabria).

Poi il 10 agosto il gran finale con i banchi d’assaggio a Madonna di Mare con le 32 aziende di Cirò protagoniste dell’edizione 2024 del Cirò Wine Festival arricchiti dalla special food box territoriale a cura di Lagust ristorante, enoteca e dispensa con selezione di prodotti di alta gastronomia, e la musica d’autore di Ricci di Mare.