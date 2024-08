Cirò- Si terrà dal primo al 25 agosto presso il prestigioso Palazzo dei musei, col patrocinio del comune di Ciro’, la mostra personale di pittura dell’artista Giuseppe De Fine- “impressionista contemporaneo”. Scrive il pittore in preposito:” Mi trovi nel giallo di una spiga e nel rosso del fuoco; Nel colore del vento e della pioggia e nella purezza della neve.” giuseppe de fine è un pittore di Cirò, della generosa terra di Calabria, conosciuto per la sua capacità di catturare l’essenza del paesaggio e della vita calabrese attraverso la sua arte. Le sue opere sono caratterizzate da una forte connessione con la sua terra natale, e spesso raffigurano scene di vita quotidiana, paesaggi rurali e costieri, e tradizioni locali, il mare il cielo la natura. Il lavoro di de fine si distingue per l’uso di colori vivaci e una tecnica che mescola realismo e impressionismo. Le sue opere tendono a evocare un senso di nostalgia e rispetto per le tradizioni locali. Tra i suoi temi ricorrenti includono: Paesaggi Calabresi, Montagne, colline, vigneti il mare che circonda la Calabria. Un impressionista che descrive le scene di Vita Quotidiana, attività agricole, mercati, feste tradizionali e momenti di vita familiare, ma anche elementi del folklore, costumi tradizionali e feste religiose. Ha esposto le sue opere in diverse mostre, sia a livello locale che nazionale tra cui a Firenze, e internazionale, a Londra. Le sue esposizioni spesso attirano l’attenzione per la loro capacità di rappresentare in modo autentico e toccante la Calabria. Ha partecipato a numerose collettive e personali, guadagnando riconoscimenti per il suo contributo all’arte italiana contemporanea. E’ stato elogiato più volte dalla critica per la sua abilità tecnica e per la profondità emotiva delle sue opere. La sua capacità di trasmettere la bellezza e la complessità della vita calabrese ha fatto sì che molti collezionisti e appassionati d’arte apprezzino il suo lavoro. L’opera di giuseppe de Fine non solo celebra la sua terra d’origine, ma contribuisce anche a preservare e promuovere la cultura calabrese. Attraverso la sua arte, de fine offre uno sguardo intimo e appassionato sulla Calabria, invitando gli spettatori a scoprire e apprezzare questa Regione italiana spesso meno conosciuta. Apprezzato anche per altri interessi tra cui la botanica l’etnobotanica: è Socio della Società Botanica Italiana, la poesia, il teatro, regista, commediografo. Ha ottenuto pubblicazioni scientifiche per le sue scoperte su flora e fauna rara.Apprezzato in numerosi premi di letteratura come quello in Pontremoli, il fiorino d’oro a Firenze, la Conca d’ora a Roma; riceve il titolo onorifico di dottore H.C. per la letteratura e la pittura dall’accademia italiana gli Etruschi; Per aver onorato l’arte nel mondo, riceve il titolo di Senatore Accademico dall’Accademia Internazionale Città di Roma nella città di Messina ; Riceve l’Oscar per la pace da Papa Woytjla; medaglia d’argento dal concorso di matematica indetto dalla Philips; Come pittore Impressionista espone a Firenze, A Livorno , in Inghilterra, oltre che a Ciro’ e dintorni. Vince il premio Europa di Letteratura nella “Citta’ di Marigliano” indetto dal Centro PoliartisticoInternazionale, e nella Citta’ di Tenerife per la Pittura. Definito dalla critica “Impressionista primitivo”. L’Amministrazione comunale nel 1997 gli conferisce il Premio alla cultura; Riceve il Medaglione di Merito al premio di letteratura Alda Merini; e il Premio Pittura “Vittorio Sgarbi” per l’interesse impegno creativo espresso nella pittura.







