Aurora Oppedisano, figlia della neo Presidente del Lions club Cirò Krimisa, per l’anno sociale 2024-25, Serafina Sammarco. L’investitura dei nuovi componenti del Leo Club è avvenuta durante il Calabria Tour del Leo club, svoltosi il 26 luglio c.a., organizzato dal Distretto Leo 108 YA, con prima tappa a Soverato. All’evento, presenziato da numerose autorità Lions e Leo tra cui: il primo vice Governatore del Distretto Lions 108YA Pino Naim, il Presidente della zona 24 Giacomo Mannino, il Presidente del Multidistretto Leo 108 Italy Mattia Lattanzi, la Delegata Area Sud Aurelia Frustaci, il Presidente Leo di Zona 5 Stefano Mariano, la Presidente del Distretto Leo 108YA Marika Chianese, seguita dal suo direttivo, era presente il Leo Club Cirò Krimisa, con il neo presidente Aurora Oppedisano, che ha celebrato la 29ª Charter con passaggio della Campana, dando inizio all’anno sociale 2024-2025, con uno staff completamente rinnovato e con l’ingresso di nuovi giovani soci: la vice presidente Asya Pucci, la segretariaFrancesca Aprigliano, il tesoriere Gaetano Gallello, la cerimonieraLudovica Arcuri ed i vice Benedetta Adorisio, Domenico Gallello, Giovanni Flori. Ad accompagnare i Leo, due madrine d’eccezione, in rappresentanza del Lions Club Cirò Krimisa: la presidente Serafina Sammarco e l’officer telematico Jessica Fontana. È stato oltremodo emozionante per i presenti vedere tanti Leo della Calabria e del distretto uniti per condividere i valori del Lionismo e del Leonismo. Valori condivisi con il club padrino, per cui Leo e Cuccioli sono una risorsa preziosa. Presenti alla cerimonia Lions del passaggio della Campana, hanno sfilato, Leo e Cuccioli, portando le bandiere sulle note degli INNI che aprono le cerimonie Lions, condividendo il programma dei Lions e apportando nuova linfa, nuove idee, con il loro valido contributo ed il loro importante servizio per la comunità, per il nuovo anno sociale. Lions e non, uniti in un augurio corale, auspicano un buon inizio e un lodevole anno sociale ai giovani e giovanissimi soci ed alla neo presidente Leo, che con la sua dolcezza e la sua grazia ha incantato la platea nel suo discorso di ringraziamento, certi che porteranno “Luce” al Lions club ed a tutto il territorio, seguendo il motto dei Leo, “Un monde qui s’illumine”.







ADVERTISEMENT