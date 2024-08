Share on Twitter

Siamo veramente orgogliosi dei nostri ragazzi

Il Team Yeguada De Leo ha ottenuto le qualificazioni nella disciplina Monta da Lavoro e Addestramento Classico per il Campionato Italiano Fitetrec-Ante, che si terrà a Perugia dal 19 al 22 settembre. Questa manifestazione rappresenta l’apice dell’impegno e della dedizione dei membri del team, che hanno lavorato duramente per raggiungere i propri obiettivi.

“Stiamo lavorando veramente duro con i nostri ragazzi per raggiungere i propri obiettivi prefissati nell’arco dell’anno e l’obiettivo più alto per tutto il team è il Campionato Italiano,” afferma l’istruttore Vincenzo De Leo. La passione e l’impegno dimostrati dai giovani atleti sono il cuore pulsante di questo gruppo, che non vede l’ora di mettersi alla prova sul prestigioso palcoscenico nazionale.







Saranno 13 i ragazzi qualificati che rappresenteranno la Fitetrec-Ante Calabria nelle due discipline, Monta da Lavoro e Addestramento Classico, durante l’evento che si terrà presso il Centro Ippico Le Lame a Montefalco. “Siamo fieri dei nostri ragazzi e del percorso che hanno intrapreso,” continua l’istruttore De Leo Vincenzo. “Ogni giorno vediamo i risultati del loro impegno e siamo certi che daranno il massimo anche in questa importante occasione.”

Il team si sta preparando con grande intensità per questa competizione, consapevole dell’importanza dell’evento e determinato a rappresentare al meglio la Calabria e la Fitetrec-Ante. Il supporto reciproco e la coesione del gruppo sono elementi fondamentali che caratterizzano il Team Yeguada De Leo, rendendolo non solo un gruppo di atleti, ma una vera e propria famiglia sportiva.

Con il Campionato Italiano ormai alle porte, il Team De Leo è pronto a dimostrare il proprio valore e a lottare per il titolo, portando con sé il sostegno e l’orgoglio della Calabria intera.