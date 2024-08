Nominato il nuovo primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, è ildirigente medico Francesco Zaccaria, scelto a seguito del concorso per il conferimento dell’incarico quinquennale come direttore di struttura complessa PS e OBI e Medicina e Chirurgia di Accettazione e D’Urgenza bandito dall’azienda ospedaliera e chiusosi due settimane fa. Il dr. Francesco Zaccaria, 48 anni, originario di Pallagorio, ma da diversi anni residente a Cirò Marina, si laurea in medicina e chirurgia nel 2002 presso Università “Magna Grecia” di Catanzaro, dove nel 2007 consegue anche la specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio. Dopo la specializzazione ha prestato servizio per diversi anni nel reparto di Pneumologia della clinica Romolo hospital di Rocca di Neto, ricoprendo l’incarico di responsabile del reparto. Dal 2012 al 2013 ha prestato inoltre servizio presso l’ASP di Crotone come responsabile del servizio di pneumologia territoriale. Nel 2014, dopo aver conseguito anche l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza territoriale, vince il concorso come Dirigente medico di primo livello presso il pronto soccorso di Crotone dove è in servizio a tutt’oggi. Nel corso di questi anni ha conseguito inoltre altre importanti titoli accademici come i master in management sanitario e il master in medicina d’emergenza presso l’università “la Sapienza”di Roma.







ADVERTISEMENT