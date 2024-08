Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di un nuovo punto vendita K2 STORE a Cirò Marina! Questo nuovo negozio, situato in Via Roma 261/269, offre un’ampia gamma di abbigliamento intimo e calzature per uomo, donna e bambino. La posizione del negozio, comodamente situata sopra il Supermercato Conad Affatato, rende facile fare acquisti per tutta la famiglia in un’unica fermata.

Saldi di Inaugurazione

Per celebrare l’apertura, K2 STORE offre saldi fino al 50% su una selezione di articoli. È l’occasione perfetta per aggiornare il proprio guardaroba con capi di qualità a prezzi imbattibili. Troverai una vasta scelta di abbigliamento intimo e calzature, ideali per ogni stagione e occasione.







ADVERTISEMENT

Dove Trovarci

Indirizzo: Via Roma 261/269, 88811 Cirò Marina

Via Roma 261/269, 88811 Cirò Marina Orari di Apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 20:00

K2 STORE ti aspetta per offrirti il meglio dell’abbigliamento intimo e delle calzature. Non mancare all’appuntamento con la convenienza e lo stile!