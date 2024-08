La band calabrese Statale 107 bis ha lanciato il loro nuovo album “Caravan”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’album fisico verrà presentato la sera del 12 agosto al castello normanno di Santa Severina (KR).

Il gruppo ha dichiarato: “Ci scusiamo per l’assenza, ma abbiamo usato i nostri strumenti come zappe per scavarci l’anima e ci è voluto un pochetto”, riferendosi al loro primo spettacolo con l’album “Randagio live”. Successivamente, con il secondo disco “Muri Muti”, la band ha proseguito nella loro esplorazione musicale, promuovendo l’amore per la diversità come un antidoto alla chiusura mentale.

Statale 107 bis trae il proprio nome dalla strada S.S. 107 bis, che rappresenta simbolicamente il percorso della band, caratterizzato da frequenti emigrazioni e rari ritorni. Il loro approccio alla musica è artigianale, simile a quello di vasai, scultori e contadini, sempre favorendo l’intervento collettivo nel processo creativo. Questo metodo ha garantito che, in 20 anni di attività, la band non abbia mai prodotto due canzoni uguali.

“Caravan” è un omaggio all’omonimo standard jazz di Duke Ellington e evoca le carovane di artisti e viaggiatori del passato. L’album è un viaggio musicale in cinque lingue (italiano, francese, inglese, brasiliano e dialetto) e otto generi musicali differenti, comprendendo otto brani inediti e una cover: “Quincy Jones”, “Serpentina”, “Little Paradise”, “Temps maudit”, “Milonga tra le sbarre”, “Hollywood”, “Ritorno”, “Nautilus” e “Tico-tico no fubà”. Quest’ultimo brano rende omaggio sia al Brasile che al pianista Stefano Bollani con una versione vocale del suo complesso arrangiamento.

L’album è descritto come un viaggio alla ricerca di una musica che faccia stare bene sia chi la suona che chi la ascolta.

Buon Ascolto

Crediti:







ADVERTISEMENT

Voce e flauto: Sabrina Zumpano

Basso: Gaetano Scandale

Batteria: Mariano Muccari

Tastiere: Raffaele Zumpano

T-sax e voci: Gustavo Tigano

Tromba: Alessandro Facente

Porte a percussione nel brano “Milonga tra le sbarre”: Giovanni Ziparo

Coro MusiCanto nel brano “Nautilus”: Maria Luce Barberio, Irene Bomparola, Rosa Calzone, Marcello Cariano, Ilenia Clarà, Ilenia Colosimo, Alessandro Facente, Daniela Galasso, Stefano Marazzita, Monica Miletta, Antonio Sculco, Sabrina Zumpano

Produzione:

MusiC – Reparto Dischi (Santa Severina- KR)

Video:

A. Ricioppo, G. Tigano, S. Zumpano, G. Ziparo, M. Falcescu

Foto:

A. Riccio

Pagine social:

https://www.instagram.com/statale107bis/ https://www.facebook.com/statale107bis/ https://www.youtube.com/@Statale107Bis

Distribuzione digitale:

Amazon music: https://shorturl.at/3z4R6 Spotify: https://shorturl.at/sMJyf Youtube Music: https://shorturl.at/74N3z