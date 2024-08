Il prossimo 8 settembre, una straordinaria iniziativa solidale prenderà il via in Calabria, con Tato Ferraro, ciclista di Palmi, che si impegnerà in un tour su due ruote per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. L’evento è organizzato per supportare la Fondazione AIRC e il lavoro di oltre 6000 ricercatori impegnati nella ricerca e prevenzione del cancro.

Un viaggio attraverso la Calabria

Il tour ciclistico di Ferraro non è solo un’impresa sportiva, ma un vero e proprio viaggio attraverso le meraviglie della Calabria. Il percorso attraverserà sia il mar Tirreno che il mar Jonio, le montagne della Sila e tutte e cinque le province calabresi. La cittadina di Palmi sarà il punto di partenza e di ritorno di questo straordinario itinerario.







ADVERTISEMENT

Le tappe previste del tour includono:

Palmi – Brancaleone Brancaleone – Soverato Soverato – Cirò Marina Cirò Marina – Spezzano Albanese Spezzano Albanese – Paola Paola – Pizzo Pizzo – Palmi

Ogni tappa rappresenterà una sfida, sia per la diversità dei terreni da affrontare che per le condizioni climatiche variabili. Tuttavia, il focus di Ferraro sarà sempre quello di sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per una causa vitale. Il viaggio culminerà il 14 settembre, quando Ferraro tornerà a Palmi, dopo aver percorso centinaia di chilometri.

Come contribuire alla causa

Ferraro invita tutti a sostenere la sua impresa, sottolineando l’importanza di ogni contributo nella lotta contro il cancro. Le donazioni possono essere effettuate tramite un codice QR o visitando il sito dedicato Insieme Pedaliamo, Doniamo, Vinciamo. Ogni donazione è un passo avanti verso il sostegno della ricerca scientifica e il raggiungimento di soluzioni sempre più efficaci nella battaglia contro questa malattia.

Tato Ferraro, con il suo impegno, dimostra che la solidarietà e il coraggio possono fare la differenza, ispirando comunità e individui a unirsi per una causa comune. Che il suo viaggio possa sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile, contribuendo così a un futuro libero dal cancro.